城規零反對 元朗簡約屋過關 「舊環評加1日補充調查」申請 委員關注不公否

附帶條件：工程間須護環境

元朗攸壆路簡約公屋規劃申請擬建17幢3層高的住宅大樓，預計提供2150個單位，遠多於2014年發展商擬建的106伙住宅。建築署早前向城規會提交申請，將該用地改劃為發展簡約公屋，城規會昨日審議後在有附帶條件下批出臨時性質許可，為期3年。項目擬明年首季招標。

據了解，城規會花近1小時討論後批出申請，附帶條件為工程期間須處理好生態環境保護。據悉會上有委員關注，以過去所用環評申請環境許可證是否罕見，做法會否對其他改劃申請不公。環保署代表回應稱以往也有類似做法，強調會採取措施保護環境；另有委員關注交通配套，運輸署代表回應稱預計有3條巴士線服務居民，料可滿足需求。

是次元朗攸壆路選址為首個城規會批准的簡約公屋項目，另一用地上水蓮塘尾因同屬鄉郊地區，料同須向城規會申請許可。

環團憂壞先例 提新田科技城

長春社公共事務主任周藹銓指出，以舊環評申請環境許可證以往確有案例，惟簡約公屋概念早於去年10月提出，即使當局當時目標攸壆路選址今年第四季動工，其間仍有約一年，不解為何政府「有資源、有時間」仍不做最新環評，尤其9年前環評的住宅項目伙數和現有方案相差19倍，兩者並不可比，補充調查亦應至少以季度計，而當局僅再做1日生態調查，欠準確。

周引述本報早前報道稱，發展局承認新田科技城最新發展方案沿用2021年環評概要，惟當年環評中科技城規模僅及現時一半，且不如現時方案涉及濕地保育區。她擔心加上是次簡約公屋申請用舊環評獲通過，日後或有更多政府項目、甚至私人發展商效法，以「舊環評加補充資料」處理環評程序。她盼當局對每宗申請一視同仁，要求做最新環評，用「最高級別」為環境生態把關。