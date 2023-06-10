議員關注區會監委會權限 麥美娟：無傳召證人蒐證權

行政指引列調查程序 稱高效彈性大

審議《2023年區議會（修訂）條例草案》的法案委員會昨日討論區議員履職監察機制，委員會主席廖長江關注監察委員會的調查權力來源，質疑不能自行衍生行政權力。法律政策專員梅基發稱，修例後新增條文指監察委員會須透過調查確立投訴是否屬實，有關條文已在法律上賦權。選委會議員陳紹雄指出修例沒列明監察委員會調查權，關注委員會有何法律依據傳召證人和蒐集證據。

麥美娟解釋，以行政指引列出調查程序有較大彈性、效率較高，並表示委員會不會有權傳召證人及強制他人提交資料，倘面對拒交證據情况，委員會可按手上證據撰寫報告，民青局長及政務司長的決定亦容許司法覆核。

議員停職議辦續運被質疑

麥稱研增處分類別

在履職監察機制下，區議員行為不當有可能被罰停職。昨日會上多名議員質疑當局容許區議員停職期間繼續開放辦事處及申領營運開支，其中民建聯陳克勤批評即使區議員停職，容許議辦運作變相令議員助理發揮同樣的功能。麥美娟回應，當局原意是不想影響議辦員工的權利及地區服務，會研究增加處分類別，包括停運議辦及禁止申領開支。鄺家鋒表示，若區議員多次行為失當，罰款可能加重。

法案委員會昨日完成逐條審議，下周三將開會討論政府及議員提出的擬議修正案。內會主席、民建聯李慧琼昨日引述政務司長陳國基表示，冀立法會7月通過修例。