教局製國安暑期作業 籲中小學生一日一題

「國家安全教育暑期自學教材」共設有62題選擇題。局方將教材分為9個線上表單，各提供6至7道題目，鼓勵學生假期每天做一道選擇題。教師可在教育局網頁下載表單，並在校本電子學習平台分發予學生自學。有關系統會自動核對學生答案，並即時提供有關參考資料。

題目涵習講話 未提反修例國安案

題目主要圍繞兩地政制和歷史，涵蓋國家主席習近平講話、香港特區國安委的職責和「七七事變」等，亦有問及奧運會紀錄和中國抗日戰爭歌曲《松花江上》的作者資料等，未有提及反修例事件及任何國安法案件。

倡早會班主任課講國安 提「由亂及治」

通函又提出，學校可參考教育局編製的「《香港國安法》頒布三周年講解重點舉隅」，於早會、班主任課、禮堂講座等向學生講解其重要。內容包括「《香港國安法》頒布實施後，香港已從由亂及治」，「維護國家主權、統一和領土完整是全中國人民的共同義務，所以我們都應該肩負維護國家安全的使命」。

教育局亦製作供教師參考的「國安增益集」，目的將國安教育學習元素與不同科目的教學內容「自然連繫」 和「有機結合」，教師可選取合適內容作教學用途及增潤校本教材，另有短文作為學生的閱讀材料，以培養自主學習能力。

活動方面，教育局會舉辦網上比賽，學生參與學習平台的小遊戲，可累積分數為學校爭取決賽參賽資格。