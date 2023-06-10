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港聞

港聞二

16人全表證成立 13擬自辯 吳政亨楊雪盈余慧明擬不作供

【明報專訊】民主派「35+」初選案昨日踏入第64日審訊。林卓廷、何桂藍等4名被告早前爭議案件表證不成立，指顛覆國家政權罪的「非法手段」欠清晰定義。法官昨日裁定本案16名被告表證成立，各人須就控罪答辯。除了吳政亨、楊雪盈、余慧明擬不作供，其他13名被告擬出庭自辯。

16名被告否認《港區國安法》串謀顛覆國家政權罪受審。控方早前舉證完畢，辯方爭議案件表證不成立，原因包括控罪詳情的4項「非法手段」尚未釐清、無證據顯示被告主張無差別否決預算案等。昨早甫開庭，國安法指定法官陳慶偉、陳仲衡及李運騰裁定16人面對的控罪表證成立，裁決理由稍後頒布。

吳召證人 彭卓棋李予信擬交文件作證

在法官要求下，辯方大律師依次交代辯方案情，說明被告會否自辯或傳召辯方證人上庭。除了吳政亨、楊雪盈、余慧明3人擬不作供，其餘13名被告擬親自作供，包括鄭達鴻、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林和李予信。其中自行抗辯的劉偉聰表示，已經準備上證人台作供（I'm prepared to go to the box）。

至於其他辯方證人，吳政亨擬傳召兩名證人講述錄音和電郵證據等；鄭達鴻、梁國雄、施德來和李予信可能各傳召一名辯方證人。此外，彭卓棋一方將呈交區議會文件，李予信一方亦會呈交文件作證。

官料需39日處理 控方盤問26天

法官李運騰表示，被告出庭自辯，控方可能花上兩倍或三倍時間盤問，可能涉及大量文件。法官陳慶偉估計，倘13名被告在主問下的證供需時13日，加上控方盤問的26日，預料辯方案情至少需要39日，即大概兩個月。由於辯方要確認吳政亨會否自辯，審訊押後下周一續。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）

相關字詞﹕高等法院 表證成立 串謀顛覆國家政權罪 民主派初選案 港區國安法

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