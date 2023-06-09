【Emily】修復中巴珍寶巴士 中環展出 資深師傅盼以老帶新傳手藝

「兩朝元老」車尾凹形後置引擎

經過3個月復修，珍寶巴士車身換上全新金屬片，重新塗上「上忌廉色、下湖水藍」經典配色；其連同俗稱「黃老太」嘅利蘭亞特蘭大等4款舊巴士，今日起至下月23日喺中環海濱活動空間展出。有40多年維修經驗嘅師傅黃捷行形容珍寶巴士係老朋友，回想當年前輩傳授嘅技巧依然學以致用，希望做到以老帶新，承傳手藝吸引更多新血入行。

一班港島區議員同立法會議員噚日獲邀參觀展覽，東區區議員仇栩欣仲坐喺車長位置「打卡」，話自問咁大架巴士真係揸唔掂，好敬佩要兼顧路面交通安全同乘客狀况嘅車長。新巴下月併入城巴，展覽同時會展出5款全新設計嘅車身塗裝，畀市民網上投票決定車隊將來外貌。