灣區手記：府學西街 ／文：尚東美

該市集每逢周五晚上8時至11時、周六日3時半至10時半舉行，有在此擺攤賣涼拌小食的檔主對小記說，疫情前這裏就開始舉辦市集，曾有六七十個攤位。此外，該檔主還去過市中心的天河正佳廣場擺攤，但租金較貴，「好多人都唔玩啦，做完都唔夠畀租，500元（人民幣，下同）一日，而且一租就要租半個月，這裏（3天）只要650（元）」。從談話得知，擺賣文創類商品的租金較飲食類便宜，小記亦問過Henna手繪檔主，3天租金才500元。

近年來特別是疫情期間，市集文化掀起熱潮，但愈來愈多人加入也令市集逐漸飽和。「幾乎每一個地鐵口外都有一個市集」，一名食客也加入談話。他表示，消費者有更多選擇，加上防疫措施放寬，大家都周圍去，小食檔主也笑稱「以前好呃啲，𠵱家啲人好精」。

除了周五六日的市集，府學西街也是個拍照打卡聖地。該街區是古代廣州專出文人的寶地，不過沿街建築大多年代久遠，樓房牆面老舊。經過前年的街道改造工程後，不同造型的樓房和圍牆被粉刷上五彩繽紛的背景色，並繪上各類3D壁畫，有充滿嶺南風情的街市場景，也有涼茶舖、醒獅、舞龍等廣府文化，以至身穿旗袍的女士等各種人物形象，成為別具廣府風情的「塗鴉街」，吸引不少遊客前來打卡。

文：尚東美