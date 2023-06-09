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大灣區GBA專題：粵維修舖5.6萬間 全國最多 「便民地圖」統計 廣東客店比例10,000：4.5

【明報專訊】今年2月，商務部新聞發言人一句「讓修鞋配鑰匙規範有序回歸百姓生活」，讓這些靠手藝吃飯的傳統小店小攤再度映入社會眼簾，補鞋匠、開鎖佬也在市民生活中重新活躍。3個月前，微信和騰訊地圖發起「小修小補引路行動」，建立全國首份「小修小補便民地圖」，上月更建基於相關統計發布首份《全國小修小補數據報告》，顯示內地有50萬間修補小店，其中廣東省小店總數超過5.6萬間，位列各省市之首。

報告統計今年3月下旬至4月下旬「小修小補便民地圖」（下稱「地圖」）蒐集的數據，並統計民眾利用微信和騰訊在地圖的搜索選項，得出最常被搜索的小店類型。結果顯示，自地圖3月推出至今，已新增標示逾1.7間修補小店，截至5月中已搜羅內地50萬間店舖。只要在微信搜索，或直接於騰訊地圖輸入「小修小補」，就可以顯示用戶周邊各類修補小店的位置。

以區域分佈計，廣東省納入地圖的修補小店總數超過5.6萬間，屬各省市最多，按第七次全國人口普查的人口數據計算，每1萬名廣東人就有4.5間修補小店為其服務。至於城市層面，最多修補小店的是成都，約有9800間，其次是廣州（約9300間）及重慶（約9200間）；深圳和東莞兩座大灣區城市則以6900家及6800家排第六和第七（圖1）。

家電佔比最多 配匙需求最大

至於小店種類，50萬間修補小店中和電有關的佔比最高，與家電、手機及電動車這3類相關的小店合計比例超過60%，其中僅家電維修已近40%；修鞋、修單車、修鐘表等小店比例均在5%或以下（圖2）。

雖然列入地圖的家電維修小店較多，但市民的搜索數據反映，他們最常要尋找的反而是配匙店、手機維修店及裁縫店，說明這些類型的修補小店數量相對緊絀。報告指出，配匙店、裁縫店的實際數量可能比地圖列出的多，因部分小店非常隱蔽，可能只有附近市民才知曉。

店種見產業 東莞多維修電器

此外，部分城市因為產業特色緣故，修補小店的種類分佈也有特定形式，例如東莞、中山和佛山因為電子業較發達，家電維修店的人均擁有量在全國名列三甲。另外報告統計用户的小店點擊次數，四川省綿陽人最常找開鎖店，裁縫店在雲南省曲靖市最受歡迎，山東省臨沂人最常找單車維修店；上海人就最常找修鞋店，北京人則常找電動車維修店。

開鎖多叫「小」 修手機常喚「阿」

從人均搜索量來看，報告指出愈是大城市愈需要修補小店，上海是內地最多人搜索修補小店的城市，東莞和深圳緊隨其後，廣州也排第六。報告還有一項店名調查，發現開鎖師傅小店最常用「小」字，如小強開鎖、小江開鎖；手機維修最常用「阿」，諸如阿標、阿牛；裁縫師傅最多「姐」，田姐、馬姐、趙姐、麗姐比比皆是，家電維修則以「哥」稱呼，像雄哥、許哥等。

明報記者

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