官接納屬私人處所 休班警工廈聚賭罪脫

5人另涉違口罩令 同罪脫

報稱警員的被告鍾志恒（37歲）及另外4人周寶江（55歲，的士司機）、施福期（58歲）、馬浚杰（28歲，店務助理）及胡思慧（47歲，家庭主婦）被控「在賭場內賭博」，被指於2022年7月23日在新界火炭世紀工業中心一賭場內賭博。5人另被控違反口罩令。

陳官裁決時表示，辯方主張案發地點是私人處所和社交場合，並非以生意或業務形式籌辦或經營。陳官總結證供稱，警員13475被問及案發單位及房間有否上鎖時，均回答無印象，並確認他當時靠兩名在場人士帶領才能進入單位；加上單位內有卡拉OK設備及桌上遊戲，各被告有對話互動，除了打麻將亦有進食及吸煙，故判斷該處是私人處所，亦可能是社交場合。

控方則指一個WhatsApp群組的公告提到群組在火炭有地方、列明收費及規則，證明案發單位以生意形式經營；陳官認為公告沒列出確實地址，不足以支持控方主張，故裁定「在賭場內賭博」罪名不成立，基於處所並非公眾處所，違反口罩令控罪亦罪脫。

【案件編號：STCC 57/23】