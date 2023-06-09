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港聞

港聞二

北環線採地底走線 錦上路往古洞料12分鐘

【明報專訊】預計2025年動工、2034年竣工的北環線主線走線方案落實。港鐵及路政署鐵路拓展處昨向北區區議會提交文件，交代沿線車站詳細位置，並披露北環線將採用地底走線方案。文件指出，現時在繁忙時段使用路面交通工具來往屯馬線錦上路站和已規劃的東鐵線古洞站需約60至80分鐘，預計未來北環線主線啟用後，經鐵路來往兩站地區只需約12分鐘。北區區議會下周二將討論相關工程。

兩站擬升級轉車站 雞公山隧道需鑽爆

根據文件，北環線主線涉及在現有屯馬線錦上路站，以及年內動工的東鐵線古洞站之間興建一條長約10.7公里的連接鐵路，沿途設凹頭、牛潭尾和新田3站，其中凹頭站擬設於錦田逢吉鄉新潭路附近；牛潭尾站擬設於竹攸路附近，屬《牛潭尾土地用途檢討》研究範圍內；新田站則擬設於新田公路以南石湖圍路附近，料鄰近建議住宅發展核心。

至於北環線錦上路站及古洞站，則擬分別設於現有屯馬線錦上路站以及年內動工、料2027完工的東鐵線古洞站旁邊，兩站於北環線通車後料將升級為轉車站。港鐵亦擬於牛潭尾站附近新建車廠。

文件稱，在初步技術評估及考慮各項因素後，北環線主線項目擬採用地底走線，以增加沿線土地未來規劃及發展彈性，減少環境和生態影響；據現階段掌握的地質資料，近牛潭尾穿越雞公山一段隧道將採用鑽爆方式建造。項目預計下半年向環保署提交環評報告、刊憲及諮詢公眾。

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