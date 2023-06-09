北環線採地底走線 錦上路往古洞料12分鐘

兩站擬升級轉車站 雞公山隧道需鑽爆

根據文件，北環線主線涉及在現有屯馬線錦上路站，以及年內動工的東鐵線古洞站之間興建一條長約10.7公里的連接鐵路，沿途設凹頭、牛潭尾和新田3站，其中凹頭站擬設於錦田逢吉鄉新潭路附近；牛潭尾站擬設於竹攸路附近，屬《牛潭尾土地用途檢討》研究範圍內；新田站則擬設於新田公路以南石湖圍路附近，料鄰近建議住宅發展核心。

至於北環線錦上路站及古洞站，則擬分別設於現有屯馬線錦上路站以及年內動工、料2027完工的東鐵線古洞站旁邊，兩站於北環線通車後料將升級為轉車站。港鐵亦擬於牛潭尾站附近新建車廠。

文件稱，在初步技術評估及考慮各項因素後，北環線主線項目擬採用地底走線，以增加沿線土地未來規劃及發展彈性，減少環境和生態影響；據現階段掌握的地質資料，近牛潭尾穿越雞公山一段隧道將採用鑽爆方式建造。項目預計下半年向環保署提交環評報告、刊憲及諮詢公眾。