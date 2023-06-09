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不需電纜 氫能輕鐵明年屯門試行 測試半年不載客 張欣宇料大換車「言之尚早」

【明報專訊】港鐵將在屯門以非載客形式試驗氫能源有軌電車，項目已獲政府同意，預料明年下半年開始試驗。實政圓桌立法會議員田北辰表示，據他了解，項目涉及在現有屯門輕鐵網絡試行3卡「低地台氫燃料電池輕鐵」，港鐵會在輕鐵建安站附近設立低地台月台試車，為期6個月。他分析，由於該款輕鐵自設氫氣箱（hydrogen storage tank），日後用氫能發電，毋須電纜供電，港鐵料可省卻興建及維修電纜電網成本。

3卡車用現有路軌 建安站附近設低地台月台

港鐵回覆查詢時表示，歡迎當局同意港鐵進行關於氫燃料推動輕鐵列車的研究及測試項目，將就車輛設計、行車測試等研究以制訂詳細方案，以及完成相關法定審批程序，視乎審批進度，預料籌備工作明年下半年完成。港鐵稱會蒐集測試數據和經驗，進一步探討氫能列車的應用及可行性，如有詳情適時公布。

環境及生態局昨日公布，由局方領導的氫能源跨部門工作小組去年9至11月間收到3宗試驗項目申請，小組前日審視後原則上全數同意，包括港鐵申請以非載客形式試驗在屯門試行氫能源有軌電車、林德港氧有限公司申請試驗利用「氫氣長管拖車」為氫能源有軌電車提供氫氣、以及中石化（香港）試驗在元朗凹頭建設加氫站。發言人稱，凹頭加氫站項目須先取得城規會規劃許可，預計明年中啟動，其餘兩個關項目明年下半年啓動。

田北辰昨向本報稱，據他了解，港鐵計劃在現有輕鐵網絡試驗「氫燃料電池輕鐵（HFC LRV）」，為3卡列車並且屬低地台，屯門輕鐵車廠將增設加氫站支援，氫氣由林德港氧提供。現時輕鐵月台最多只能用兩卡列車，月台亦較地面高，田稱港鐵計劃在現有輕鐵建安站附近設「低地台月台」試車。

曾任職港鐵工程師的立法會議員張欣宇稱，輕鐵轉氫能預料可避免供電系統故障，如測試後發現可省營運成本，他會支持換車，惟仍需視乎測試效率、安全性及信號系統能否配合。他指大部分現有輕鐵仍有很長壽命，港鐵早前購入的新車仍陸續投入服務，料大幅換車屬言之尚早。

氫能車洗街明年試驗 今年研修例配合

環境局另補充，政府部門計劃以氫燃料電池重型車清洗街道的試驗預計明年展開，目標今年內完成制訂氫燃料系統、加氫站和量化風險評估技術指引的顧問研究，並在今年第三季聘請顧問研究修訂《氣體安全條例》，以涵蓋氫燃料細節及做營商環境影響評估。

相關字詞﹕輕鐵 環境及生態局 港鐵 氫能有軌電車

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