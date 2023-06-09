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8月電腦節逾300展商按年增兩成 續派消費券

【明報專訊】「香港電腦通訊節2023」8月25至28日於灣仔會展舉行。主辦方香港電腦商會昨表示，今年將設逾600個攤位，並有300多間參展商，按年增加約20%，預計可吸引60萬人次入場，按年增加10%。為刺激消費，今年電腦節延續「我賞•你賺•人人消費」現金消費券計劃，向每名購票入場者派發幸運卡，面值從10元至500元不等，供場內消費之用，使用數目不限，總值達300萬元，入場者亦可使用政府消費券。商會預料今年營業額與去年約3.3億元相若，冀兩款消費券能帶動10%增長。

設5G館樂齡館 可玩VAR運動

商會形容，復常後展商反應熱烈，除大量展商回歸，更有商戶多租一倍攤位，期望增加競爭下有更多優惠產品。今年主題館包括「Web3 Asia區塊鏈展覽暨研討會」及「5G及綠色科技生活館」，當中和記電訊、中國聯通將展示5G產品。首度參展的九龍總商會亦設「樂齡康體智慧科技館」，介紹智能家居、定位設備、特色拐杖等樂齡科技。

另外，市民亦可於「體育科技與電競體驗區」體驗VAR射擊、拳擊、高爾夫球等科技運動。約10多隊中學生亦會於「智慧科技提升展館」展示其智慧校園創新解決方案。

不設現金購票 首推加密貨幣付款

電腦節入場費維持35元，為推廣電子支付，入場券不設現金購票。今年亦首推加密貨幣收款，市民以加密貨幣付款後，展商可享零交易費的港元入帳服務。另外，入場者可透過SoéPay終端機，在使用SoéPay電子服務的參展商消費時以電子支付購物滿1000元，即可憑收據換取50元現金券，每天500個名額。商會預告，更多電腦節20周年優惠詳情將於8月公布。

商會亦宣布，今年電腦節已獲工貿署預先批核，參展商繼續享有「中小企業市場推廣基金」，盼在嚴峻營商環境下助更多中小企參展。

相關字詞﹕消費券 香港電腦商會 電腦通訊節

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