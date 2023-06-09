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港聞

港聞二

發聲明設新制 須律師審閱3/4董事通過

【明報專訊】外國記者會（FCC）新任主席Lee Williamson證實，FCC已引入新機制，日後發公開聲明須經律師審閱，確保不違法。被問及若有記者因《港區國安法》被捕FCC會否發聲明，他說不評論假設問題，但說「無論記者做了什麼，只要我們評估認為記者的新聞工作受阻，而我們的聲音可帶來改變，我們會發聲的」。

「倘新聞工作受阻而發聲可改變 會發聲」

根據Williamson所述新機制，有處理國安案件及國際媒體經驗的律師會先審閱聲明內容，並須經董事會四分之三同意才公布，發聲明指引會向會員公開。他周一發出的會員通訊提及，會員可向FCC職員要求在會所辦公室閱讀發聲明流程的文件，他提醒不能拍照或向外傳閱整份文件。據悉，FCC董事會過去無明文規定門檻。

稱新制加快流程 「會確保弄清才發」

Williamson指出，目前國際新聞機構亦有聘任律師就國安法提供法律意見，形容新機制並非要減慢程序或減少發聲明次數，反而是加快流程。他說，日後不排除在事件發生同日內發聲明，但提醒FCC「不是通訊社」，「我們不趕截稿，會在確保搞清事實後才發聲明」。他補充，除了發聲明，會提供培訓及與記協和區內其他外國記者會合作，FCC稍後也將發表會員新聞自由狀况的調查。

至於FCC過去大半年未曾就本港議題發表任何聲明，他無正面回應自己是否有不同看法，但說「我擔任主席第一日，我們就已經發聲明了」。FCC在5月30日發聲明，回應網媒HKFP在4月15日未能採訪政府國安教育日活動。

相關字詞﹕國安法 外國記者會

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