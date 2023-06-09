FCC新主席：法律框架內 為新聞自由發聲

明報記者 林勵

盡力修補記者信任 籲外界疑中留情

2017年來港的Williamson認為，香港新聞自由狀况不是很好（not in good shape），「2018年時，不會有人問FCC主席，香港是否仍有新聞自由」。他形容，過去將新聞自由視為理所當然，在《港區國安法》等新常態下更要捍衛。

被問及會否回應《基本法》23條立法諮詢，他說不回應假設情况，凡影響傳媒工作的事該會都會關注。

FCC過去一年間曾否決就傳媒人區家麟發聲明、停辦25年歷史的人權新聞獎，至換屆前夕前特首梁振英現身FCC電影放映會及品酒，也引起本地傳媒人批評。

爭議聲中接掌FCC的Williamson，為潮流雜誌旗下品牌的亞洲區主管，是近年少數非傳統新聞機構出身的主席。他在參選宣言強調，FCC職責是捍衛本地及海外新聞自由，同時新聞團體與私人會所角色有時有衝突，需要新方向，會帶領會員共走「新常態的鋼線」，並同時扭轉會員人數下跌情况。

走新常態鋼線 「不想成最後一任」

Williamson接受本報專訪時透露，參選是因無傳統新聞會員願「接莊」，他理解自己背景有別於其他FCC主席，但希望看他的行動再論斷。他確認，參選宣言中的「新常態」是指國安法後FCC及傳媒如何緊守崗位，認為要意識到現况及確保FCC存在，「我不想成為最後一任的FCC主席」。

他強調，FCC首先是記者俱樂部（press club），為新聞自由發聲，和支持記者免受威脅下工作，但承認目前平衡新聞團體和會所角色不如過去容易，所以要制訂公布聲明新機制（見另稿），確保FCC可在符合法律下，繼續扮演角色。「不論我們有無餐廳，我們都無意違反任何法律。故FCC仍是記者俱樂部。」

盼現實反映李「新聞自由已喺袋」說法

特首李家超曾形容，新聞自由「已經喺我哋嘅袋入面」。Williamson說，李的說法頗好，期待在現實中反映。被問及會否邀請李到FCC演說，他說FCC歡迎不同政治光譜的人，毫無疑問李家超也是新聞人物，只要容許發問，當然非常歡迎李家超到FCC。

曾在北京工作5年的Williamson說，香港新聞自由與內地十分不同，寄語要保持警覺和堅持。「我們與內地，及當地新聞自由仍相去甚遠（long, long way）。我們希望這得以保持，香港之所以是香港，正因如此」。