泰領館外示威犯聚 前區議員罰6000元

求情稱角色被動財困

根據傳票控罪，被告李志宏（28歲、前區議員，圖，湯璧瑜攝）被控於2020年10月21日在中環東昌大廈3樓平台參與受禁群組聚集。辯方求情稱，被告案中角色較被動，大部分時間均與他人分開站在一旁，且他同意控方大部分案情，節省法庭時間。辯方又說，被告過往積極服務社區，現時面臨財政困難。

暫委裁判官陳樨樨引述控方案情稱，當日早上10時56分有10多人聚集，警方呼籲他們盡快離開，該批人短暫分散又重新聚集，人數並增至31；警方再於11時03分及11時10分警告，眾人無理會，最終警方發出最後一個警告後票控所有人，包括被告。

官：多次警告才票控顯容忍

陳官指出，警方無於第一時間即時解散集會，顯示一定程度的容忍，在情况持續才票控，認為警方已平衡市民表達權利和法例限制。陳官續指，本案集結維持約20分鐘，地點為核心商業區，當時疫情持續，防疫仍是社會重要課題，最終裁定被告無合理辯解，罪名成立。

【案件編號：ESFS 42/21】