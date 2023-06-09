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港聞二

泰領館外示威犯聚 前區議員罰6000元

【明報專訊】2020年泰國爆發連串反政府示威，本港多人到泰國駐港總領事館外聲援當地示威者，包括時任沙田區議員李志宏，被指違反4人限聚令。李否認一項參與受禁群組聚集罪，昨在東區裁判法院被裁定罪成。裁判官表示，警方多次警告無效才票控，做法合理恰當，被告作為區議員卻執意而行，考慮到被告行為克制、參與程度和個人背景等，最終罰款6000元，限3個月內繳付。

求情稱角色被動財困

根據傳票控罪，被告李志宏（28歲、前區議員，圖，湯璧瑜攝）被控於2020年10月21日在中環東昌大廈3樓平台參與受禁群組聚集。辯方求情稱，被告案中角色較被動，大部分時間均與他人分開站在一旁，且他同意控方大部分案情，節省法庭時間。辯方又說，被告過往積極服務社區，現時面臨財政困難。

暫委裁判官陳樨樨引述控方案情稱，當日早上10時56分有10多人聚集，警方呼籲他們盡快離開，該批人短暫分散又重新聚集，人數並增至31；警方再於11時03分及11時10分警告，眾人無理會，最終警方發出最後一個警告後票控所有人，包括被告。

官：多次警告才票控顯容忍

陳官指出，警方無於第一時間即時解散集會，顯示一定程度的容忍，在情况持續才票控，認為警方已平衡市民表達權利和法例限制。陳官續指，本案集結維持約20分鐘，地點為核心商業區，當時疫情持續，防疫仍是社會重要課題，最終裁定被告無合理辯解，罪名成立。

【案件編號：ESFS 42/21】

相關字詞﹕罰款 新冠疫情 限聚令 李志宏

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