辯方指否決財案無礙政府運作 官：倘屬實不需政治家

根據戴耀廷「攬炒十步」文章，初選後的立法會將兩度否決財案，特首將解散立法會和被迫辭職。代表何桂藍的大律師Trevor Beel提出，控方沒有傳召憲法專家說明初選濫權，而顛覆國家政權罪最高判囚終身，《港區國安法》卻沒清楚說明何謂「非法手段」。法官李運騰聽罷質疑，法庭可自行處理憲法議題，控方證人區諾軒亦已解釋解散立法會的後果。

Beel強調，區諾軒僅提供個人意見，即使立法會否決財案，特首不一定要解散立會。法官陳慶偉遂問，那麼立法會兩度否決預算案呢？法官李運騰表示，此舉令政府欠缺資金，政府無法向警隊和法官支薪，「如何解決呢？」

官指吳政亨知悉計劃共謀

辯方「研發車輛」作喻回應

代表吳政亨的大律師梁麗幗則指，控方書面陳辭引述「共謀者原則」下的證據，沒有直接指明吳參與其中。法官李運騰聞言稱，吳和戴耀廷達成協議，主張初選勝出者才能正式出選，旨在加強初選機制；法官陳仲衡形容吳的角色如訓導主任。法官陳慶偉一度總結，吳在國安法生效前已「協助及教唆」（aiding and abetting）初選，在法例生效後繼續協助初選，是本案共謀者。

梁麗幗以比喻回應，假設戴耀廷和吳政亨一同研發車輛，旨在容納35人或更多人上車，戴可能在吳缺席之下與他人討論車輛用途，顯示吳未必知情。法官陳慶偉反駁稱，吳曾在facebook撰文，反映他知悉計劃。法官李運騰補充，吳2020年5月發文「立會有初選啦！但有無約束力？睇你簽唔簽名」，是其中一例。

（初選案）