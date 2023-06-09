指「非法手段」定義未釐清 4人爭議表證不成立

本案被告被指串謀旨在顛覆國家政權而實施，以「非法手段」破壞政府履行職能。控方昨於庭上重申，罪行詳情的4項非法手段之一，是取得立法會大多數控制權，無差別否決預算案，迫使特首解散立法會及辭職，控方強調此點屬「核心議題（core matter）」。

控方引用《釋義條例》3AA條

控方曾稱，各被告的行為於國安法生效前已構成公職人員行為失當。控方昨日提及《釋義及通則條例》第3AA條，稱當中列出無差別地反對政府提出的議案，不屬擁護基本法、效忠特區，而眾被告以否決議案作政治籌碼，令政府妥協，並濫用議員職權。控方指出，「非法」一詞意思廣闊，亦涉違憲行為，若參與謀劃的被告當選議員，將會干犯發假誓的罪行。

控方稱，民主黨前主席胡志偉表明運用否決權，前副主席尹兆堅和應其說法。同一政黨的受審被告黃碧雲、林卓廷亦認同該黨立場，黃碧雲在初選論壇談及攬炒，林卓廷的辯論筆記寫有胡志偉對否決預算案的看法。控方又指，林另在論壇被問到會否全面抗爭，他稱會贊成政府向市民派錢；控方認為林當時迴避問題，又指被告不會愚蠢地明言否決議案，但民主黨為了參與初選取得入場券，以免繼抗爭派於區選大勝後被邊緣化，民主黨沒有其他選擇而主張否決議案。

辯：提控後才增條文呼應

代表黃、林的大律師沈士文回應，上述《釋義及通則條例》於本案提控後的2021年5月方新增條文，呼應對被告「無差別否決議案」的指控，修訂條文填補「非法手段」的定義，然而沒影響國安法的相關條文，修訂前亦無釐清非法手段的定義，存有空白。

沈續稱，僅指被告無差別否決議案並不足以證明控方案情，控方亦須舉證被告有意圖迫使特首解散立法會及下台，才構成控罪的「非法手段」。沈又認為，即使將控方案情「推至最高點」，極其量只能說黃、林同意否決預算案，並非無差別否決。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）