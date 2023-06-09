4月評估無恙 海防道塌樹砸車 途人驚慌四散 建築署事後檢視指樹底腐爛

鋸樹救出司機 輕傷送院

警方昨午2時半接報，尖沙嘴海防道近漢口道路口一棵高約12米大樹突然倒塌，橫亘馬路，壓中一輛賓利，房車擋風玻璃及車頂天窗碎裂，35歲男司機被困。消防到場將他救出，他報稱受傷，清醒送院。消防其後將大樹鋸開移走。

「有人閃得快 好彩冇砸到」

附近商店職員黃先生表示，塌樹前聽到約5秒疑似樹木斷裂的聲音。另一職員劉小姐表示，當時街上仍有不少途人，事件發生時途人驚慌四散，亦有人上前圍觀，「冧樹嗰時真係好大聲，一『嘭』就冧咗落嚟，嗰度有個女士閃得快，就好彩冇被樹砸到」。她稱事發道路經常有落葉及枯枝，亦偶爾留意到樹木有少許搖動，希望相關部門檢查。

有關樹木位於由建築署負責護養的斜坡上。建築署表示，倒塌的石栗高約12米，樹冠闊度約4米、胸徑450毫米，並非古樹名木，今年4月14日做每半年一次的樹木風險評估檢查時，其樹枝、主幹及樹根表面均無腐爛迹象，亦無發現樹木受真菌或蟲害影響。

署方：附近樹木穩定 將覆查

該署昨日派員到場檢視塌樹，根據初步觀察，塌樹底部有內部腐爛情况，加上近日天氣不穩持續大雨，導致塌樹意外。該署承建商昨午約5時完成清理，海防道恢復行車。另外，該署初步覆查附近樹木，認為樹木情况穩定，將盡快安排進一步的詳細覆查，以進行相應護養，確保樹木健康。

專家：路邊樹易受工程影響

長春社總監蘇國賢表示，涉事石栗估計樹齡超過30歲，根據現場照片，樹幹傷口黑色部分代表已腐爛，淺色部分則是硬生生被扯斷，相信該樹受真菌感染，但由於感染情况複雜兼呈紐紋狀，不確定樹幹表面有沒有蛛絲馬迹可見。蘇稱樹幹內部腐爛通常源於底部，有菌入侵樹根，再一直蔓延至樹幹，樹根吸不到氧氣，導致樹木死亡。他指，很多時生長在路邊或斜坡的樹木受工程影響，樹根被切斷或壓傷導致出現傷口，最終造成樹幹內部腐爛，過程可能長達10至20年。

中大生命科學院退休教授趙紹惠在現場觀察後指出，該大樹生長於斜坡，逐漸向地面傾斜，加上樹的一側受真菌感染，令木質更疏鬆，而樹木的重量拉扯未受感染的一側，加劇樹幹斷裂，導致樹木倒塌。

趙紹惠另指出，樹藝師檢查時有可能單憑大樹的樹冠或長花情况判斷，忽視潛在風險，希望政府完整檢測每棵馬路附近的大樹，減少潛在風險及檢測漏洞，做到「人樹共融」。