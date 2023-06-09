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院舍招聘會 有機構稱難請人擬申外勞

【明報專訊】本港護理院舍人手短缺問題嚴重，勞工處昨起一連兩日於灣仔修頓場館舉行院舍服務業招聘會，由29間機構提供逾1600個職位空缺，包括護理員、訓練導師、文員等。全職月薪大部分介乎1.4萬至2.3萬元。現場所見，入場者以中年人居多，亦有就讀相關科目的大學生到場尋找兼職。有參與機構透露，招聘人手有困難，但照顧需求不斷上升，不排除申請輸入外勞。

有稱「請到都會請」 簡單職位受歡迎

29間參加招聘會的機構包括保良局、東華三院、救世軍等，提供的職位類別涵蓋護理員、訓練導師、物理治療師、職業治療師、社工、護士、幼兒工作員助理、活動幹事、行政助理、廚師等。逾95%職位為全職，約87%學歷要求為中五或以下，約75%毋須相關經驗。部分機構提供即場面試及聘用。

參與機構之一匡智會人力資源主任劉先生稱，機構不同職位都有流失，希望盡量補回人手，「請到嘅都會請」，而昨早的申請中，以院舍助理和訓練導師等不需牌照、要求較簡單的職位最受歡迎。新生精神康復會人力資源主任張小姐稱，上午收到約20份申請表，以保健員、舍監和文員為主。

對於政府剛通過院舍修例，包括提高護士等最低人手規定，新生精神康復會長期護理院院長陳小姐承認招聘有困難，但認為現時本港人口老齡化，照顧需求上升，有需要增加人手維持服務。就下月政府推出計劃容許所有院舍輸入護理員，她稱不排除會提交申請以補充人手。

多中年人入場 有大學生找兼職

根據勞工處數字，截至昨午4時45分，招聘會入場人數為955。年約50歲的黃女士從事院舍服務業逾10年，過去多從事兼職保健員，雖然工時較長但工作量可接受，現時則希望尋找適合的全職工作，特來了解招聘詳情。年輕人方面，就讀與護理相關課程的大學生梁小姐有意應徵兼職護理員，冀累積經驗和了解入職要求以裝備自己。

相關字詞﹕招聘會 院舍 勞工處

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