鄒幸彤脫六四煽惑 律政司終極上訴11月審

鄒笑向旁聽席揮手 「多謝大家記得」

正就他案還押的鄒幸彤身穿軍綠色外套及黑色上衣應訊，笑容燦爛向旁聽席揮手，不少旁聽者亦向她揮手及舉心心手勢。聆訊5分鐘內結束，散庭時鄒舉起V字手勢，並說「多謝大家記得！」

案件由終院常任法官李義、林文瀚以及非常任法官陳兆愷處理。律政司提出兩項法律議題要求終院釐清，包括（1）面對煽惑他人參與未經批准集結罪時，被告辯護時可否挑戰由警方發出、並經公眾集會及遊行上訴委員會確立的集會禁令不合法；（2）若被告可挑戰警方禁令，法庭應該採取什麼方法判斷被告的質疑是否成立。

律政司關注被告可否挑戰警禁令

鄒幸彤一方不反對律政司上訴，但反對律政司就案件涉重大不公上訴。代表律政司的副刑事檢控專員譚耀豪在庭上表示，不會堅持重大不公的爭議，相信在爭論法庭可如何判斷被告挑戰警方禁令可否成立時，自會處理不公的爭議。終院批准律政司就上述兩個法律議題上訴，拒絕涉重大不公的爭議。

本案源於鄒幸彤2021年發文談及「堅守陣地」和點燃燭光，原審裁判官陳慧敏裁定鄒幸彤以鼓勵、說服等方式，煽惑市民參與六四維園集會，稱即使無人受慫恿犯罪仍構成煽惑。鄒幸彤不服上訴，高院法官張慧玲認為控方未能確立警方禁止維園六四集會的合法性，即使呼籲他人到維園集會亦不屬犯法，裁定鄒得直。

【案件編號：FAMC 2/23】