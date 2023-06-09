鄒幸彤脫六四煽惑 律政司終極上訴11月審

【明報專訊】前支聯會副主席鄒幸彤2021年於社交媒體及《明報》發表關於六四的文章，審訊後裁定煽惑他人明知而參與未經批准集結罪成，早前上訴至高等法院得直，獲撤銷定罪及15個月刑期。律政司其後申請上訴至終審法院，終院昨開庭處理上訴許可，接納案件涉及重大及廣泛重要性的法律觀點，批准律政司可終極上訴，排期11月22日審理。
鄒笑向旁聽席揮手 「多謝大家記得」
正就他案還押的鄒幸彤身穿軍綠色外套及黑色上衣應訊，笑容燦爛向旁聽席揮手，不少旁聽者亦向她揮手及舉心心手勢。聆訊5分鐘內結束，散庭時鄒舉起V字手勢，並說「多謝大家記得！」
案件由終院常任法官李義、林文瀚以及非常任法官陳兆愷處理。律政司提出兩項法律議題要求終院釐清，包括（1）面對煽惑他人參與未經批准集結罪時，被告辯護時可否挑戰由警方發出、並經公眾集會及遊行上訴委員會確立的集會禁令不合法；（2）若被告可挑戰警方禁令，法庭應該採取什麼方法判斷被告的質疑是否成立。
律政司關注被告可否挑戰警禁令
鄒幸彤一方不反對律政司上訴，但反對律政司就案件涉重大不公上訴。代表律政司的副刑事檢控專員譚耀豪在庭上表示，不會堅持重大不公的爭議，相信在爭論法庭可如何判斷被告挑戰警方禁令可否成立時，自會處理不公的爭議。終院批准律政司就上述兩個法律議題上訴，拒絕涉重大不公的爭議。
本案源於鄒幸彤2021年發文談及「堅守陣地」和點燃燭光，原審裁判官陳慧敏裁定鄒幸彤以鼓勵、說服等方式，煽惑市民參與六四維園集會，稱即使無人受慫恿犯罪仍構成煽惑。鄒幸彤不服上訴，高院法官張慧玲認為控方未能確立警方禁止維園六四集會的合法性，即使呼籲他人到維園集會亦不屬犯法，裁定鄒得直。
【案件編號：FAMC 2/23】
相關字詞﹕終審法院 律政司上訴 鄒幸彤 煽惑他人明知而參與未經批准集結 六四集會