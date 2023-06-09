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港聞二

涉反修例個案 去年起法援批出率大降

【明報專訊】不少涉反修例案被告會申請法援應付案件，法律援助署回覆本報查詢時透露，截至今年4月底共就刑事反修例案批出1349張法援證書，涉及約2.57億元，其中批出法援證書比率由2020年的98%跌至2022年不足六成，今年首4個月更只有15.63%。法援署2021年10月起改由署方委派律師，曾處理反修例案的律師文浩正估計，有可能因後期法援申請屬上訴案，需案情審查，獲批門檻較高，未必與委派律師有關。

律師料多屬上訴門檻高 未必關委派律師

據法援署提供數字，反修例事件相關的刑事法援申請在2020年有逾900宗，當時獲批出法援證書比率有逾85%，2021年相關申請及批出證書比率回落至400宗及近八成，2022年及今年首4月獲批比率大減至57.4%及15.63%，同期整體刑事法援申請維持在約七成（見表）。

文浩正稱，反修例案件主要在2020及2021年提堂，被告當時已會申請法援，估計後期申請主要屬上訴案，署方會評估案件勝算再決定是否批出，與原審時注重資產審查不同，故無論是否反修例案，上訴案法援申請獲批比率一般較低。

大狀：私狀貴難負擔 或「硬食」委派律師

另一不具名大律師表示，被告一般會想沿用相熟律師，如覺法援律師「麻麻哋」，有人「搵親朋戚友籌錢又好、借又好，都想用番私狀」，但暴動等案「一打幾十日」，一般市民難以負擔，大部分人最終可能仍「硬食」委派律師。

法援2021年起被外界批評遭濫用，法援署同年10月「完善法援制度」，措施包括刑事案件不再容許申請人選擇律師代表，改由法援署長指派。署方回覆查詢稱，署方直接委派律師處理刑事案的比率，由2021年9月措施生效前的51.26%增加至2022年12月的100%，有關比率持續維持在100%水平，措施可防止案件過度集中於一小撮律師／大律師，令更多合資格及具經驗律師／大律師處理法援案件，強調不會損害受助人利益。

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