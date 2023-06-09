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律政司：反修例案剩數宗需給指示 警未言結案進度 議員批失信促分批交代

【明報專訊】反修例事件發生至今第四年，律政司最新回覆本報查詢稱，「特別職務組」去年已就警方提交的反修例公眾秩序個案作指示，目前只餘數宗尚待跟進；司法機構數據顯示逾九成案件已審結，餘約200宗待排期或開審（見表）。警方早前正檢視7000多名被捕人的案件，至今未交代有多少結案。有社工事隔3年多終獲通知取回證物，但警方沒明確表明「結案」與否。立法會議員張欣宇手上有約170個案已取回證物，相信形同結案，警方「唔係冇做嘢」，另一議員狄志遠批評當局未交代處理進度屬失信，影響復和，二人同倡分批交代進展。

明報記者 梁敏琪

警：按證據嚴重程度徵律政司意見

律政司表示，就警方提交因反修例引起的公眾秩序案，特別職務組去年作指示，如是否檢控被捕人、控罪或是否需進一步調查等。該組其後收到的案件，均是與已提供法律意見的事件相關個別案件，或是其他不屬公眾秩序的案件，已盡快處理及與警方保持聯繫，目前僅數案需跟進。警方未有正面回應被捕者案件進度，重申會按證據、案件嚴重程度等徵詢律政司意見，決定處理方式。

年約30的Alan（化名）2020年元旦遊行於銅鑼灣涉非法集結被捕，首次報到已有警員主動稱可取回保釋金、不用定期報到，但被檢衣物、電話及背囊一直存放警署。每當大批被告被帶上法庭或社交媒體提醒有人在別處嘗試登入，他就會想起案件，「係咪（警方）偷偷哋login（登入）我手機？」他偶爾會感「唔舒服」、「有啲嘢hold（存放）喺人哋度」，但律師說如提出取回證物反令人覺得「身有屎」，只好作罷，加上有一同被捕者離港，令他曾萌移民念頭。

有被捕者取回證物 稱警未言「結案」

今年4月，他終獲通知可取回3年多前放下的證物，其間簽署過核對財物的表格，但沒有關於案件進度的文件，也沒人說「結案」二字，「覺得就係保留追溯權利、唔代表無事」。事到如今，他已轉換心態，對案件「無感」，「有交代當然好，話畀人聽你到底想點，但要接受好多嘢就係咁不了了之」。

2020年7月1日被捕的前區議員朱江瑋則在今年5月取回證物，負責警員曾稱「唔會再繼續調查」，形容「我簡單問、佢又簡單答」，亦有朋友未獲明確說法，相信內部沒有一套做法，僅視乎前線警員。對於當局曾稱會在2月、3月交代處理進度，他心態一直是「聽住先啦」，如今證明「好明顯冇做到、（警方）唔覺得要清楚交代」。

張欣宇：警方不同隊伍說法不一

張欣宇表示，接獲約200個反修例相關個案冀重新申請回鄉證，當中有約170人已取回證物或結案，觀察到警方不同隊伍說法不一，但「拎得番個人物品都唔大機會開番case（案件）」。他認為反修例事件「歷史上好重要」，社會亦關注，建議政府分批交代情况，「講出嚟其實都無妨、畀人知道其實有進展」，亦要加派人手盡快處理。狄志遠稱，官員回應追問時僅稱「盡快」，案情簡單個案「睇唔到點解要拖兩三年」，「你做咗幾多咪講幾多」。他說，近日亦有裁判官批評審訊延誤，對被捕人不公，「最痛苦係唔清唔楚，就算要坐（監）都坐完」，「社會始終有個心結，不利復和」，如政府釋出善待年輕人的善意，亦可改善形象。

港大香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝說，案件懸而未決對被捕人人生規劃甚至家人情緒都有影響，「檢控唔知幾時會嚟」，甚至有人因而離港，如及早處理大家都有新開始。社工陳虹秀認為，被捕者「唔會特別同人講」，社區缺乏系統支援，但案件「唔知幾時完」令人不安，「係咪一旦被人拉過，我就要提心吊膽、唔知擔心到何年何日？」

警方提供最新有關反修例的被捕數字僅截至去年12月31日，稱有10,279人被捕、2910人被檢控，較去年4月底多一人被捕及60人被起訴；另據本報統計，至少18人今年內被起訴。

相關字詞﹕警務處 律政司 反修例風暴 反修例事件

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