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區會修例草案 立會法律顧問就監察制提問

【明報專訊】立法會繼續審議區議會改革的修例草案，改制後增設履職監察機制。民青局長麥美娟表示，當局會翻查區議會過去出現的不當情况制訂「負面行為清單」。另外，立法會法律顧問前日去信政府，就履職監察機制的條文提出多項問題，關注民青局長通知涉事區議員處分結果時是否要同時交代理據，以及會否就政務司長處理上訴訂立時限和要求交代理據等。

民青局長是否交代處分理據？

《2023年區議會（修訂）條例草案》繼續法案委員會審議階段，其中修例賦權民青局長制訂指引規管區議員表現，經調查後如證實議員行為失當，局長可處分。麥美娟表示會參考過去情况制訂指引，例如有議員干擾會議、阻撓官員和議員出入。立法會高級助理法律顧問戴敬慈前日去信政制局，冀當局澄清多項問題，其中修例條文僅要求民青局長以書面通知涉事區議員處分結果，法律顧問關注局長會否同時交代處分理據，認為相關資料對當事人決定是否上訴或有必要。

履職監察機制訂明，任何議員如對調查及處分結果感受屈，可向政務司長上訴。法律顧問就此提出多項問題，包括若民青局長未有處分，僅發出勸喻信是否容許上訴；會否在條文列明上訴程序，包括上訴人需否以書面提出及提供上訴理據。另法律顧問關注當局會否就政務司長處理上訴的決定訂立時限、作出決定時會否交代理據。

法案委員會本周連續5日開會審議法案，委員會主席廖長江稱審議進度理想，當局會在下周二或之前提交擬議修正案。

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