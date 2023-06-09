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美APEC擬邀李家超 議員聯署反對 中國：東道主有責確保順利參會 美國務院：名單未定

【明報專訊】特首李家超遭美國制裁近3年，能否出席年底美國三藩市舉辦的亞太經合組織（APEC）領導人峰會仍是未知數。美國國會議員引述美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）回覆國會的信中，首度披露美國政府計劃邀請李家超出席APEC，引起美國國會關注中國事務的4名參眾議員聯名致函國務卿布林肯反對，質疑做法等同侮辱受「逼害」的壹傳媒黎智英及前眾志秘書長黃之鋒等人，釋放錯誤信號。在北京，外交部發言人汪文斌稱，亞太經合組織舉辦會議有其規則，東道主有責任確保各成員代表順利參會。

議員質疑侮辱受「逼害」者

特首辦：李領特區堅定護國安

汪文斌昨在例行記者會稱，今年APEC美國承諾將履行東道主職責，遵守相關規則和程序，為APEC成員代表赴美參會提供便利；中方相信美方會履行承諾，確保包括中國香港在內的APEC所有成員代表順利參會。本報向政府查詢有否與美方洽商及有否後備方案，特首辦發言人覆述李家超上月底回應APEC東道主有責任邀請，並說李帶領特區堅定履行維護國家安全責任，「光明正大、理直氣壯」。

美國國務院回覆本報查詢時稱，按慣例不評論與國會間的信函，但重申未敲定年底峰會邀請名單。美國在2020年《港區國安法》立法後，制裁多名涉制定或執行國安法的內地及香港官員，包括時任保安局長李家超。據美國涉及香港的制裁法令，被制裁者不能入境美國，涉美金融機構不能與他們往來。

「邀請非免除破壞港自治角色」

舍曼在回覆參議院外交事務委員會時確認，美方計劃邀請李家超赴會，並解釋「作為東道主，我們相信促進區域經濟對話，及美國和中國合作保持全球宏觀經濟穩定很重要」。路透引述舍曼回覆中補充，邀請出席APEC會議，並不等於免除任何人在破壞香港自治及權利的角色。

舍曼的回覆是由共和黨參議員盧比奧等4名美國國會及行政當局中國委員會（CECC）現任及前任主席首先披露。4名參眾議員在致函布林肯信中，反對美國政府向受制裁的李家超提供豁免准許出席APEC。他們指出，布林肯曾向國會確認香港已失去高度自治，不應予香港特殊地位，質疑邀請李出席APEC有違本身判斷。

行會召集人葉劉淑儀說，美方取態或因近期中美關係緩和了一點，如據報美國官員會陸續訪華，但強調美國作為東道主有責任邀請李家超出席。她說未看到細節，但美方給李的豁免可能是一次性質。至於港府應否制定後備方案，如由財政司長陳茂波頂上，她憶述港英時中方反對港督彭定康，故由財政司出席APEC，但回歸後中央支持下，APEC領導人峰會由特首出席。

學者：情况如准被制裁國赴聯國大會

倫敦大學亞非學院中國研究中心主任曾銳生說，美國取態是履行美國作為APEC東道主義務，不應視為放寬對香港官員制裁，或者憂慮北京反制。他稱APEC規則容許成員的政府元首出席峰會，東道主有義務容許APEC成員自行選派代表，正如美國一直容許外國政府元首，甚至被制裁國家元首到紐約出席聯合國大會。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕APEC峰會 美國制裁 李家超

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