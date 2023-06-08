「帶路」論壇 劉光源：冀港發揮「超級聯繫人」作用

劉光源致辭時提到，國家主席習近平10年前提出「一帶一路」倡議，過去10年中國既深化高水平對外開放、致力與各方互利共贏，亦展現負責任大國擔當、不斷為世界發展作出更大貢獻。他指出，本港是共建「一帶一路」的參與者、貢獻者、受益者，認為目前香港正處於創新局面、實現新飛躍的關鍵期，積極參與「一帶一路」建設，既是國家構建新發展格局、推進更高水平對外開放的應有之義，也是香港融入國家發展大局、實現自身更好發展的重要環節。

李家超稱增向沿線國推廣香港

李家超則形容本港為「一帶一路」的多功能平台，提供網絡和便利，未來亦會加強向沿線國家推廣香港。他表示今年9月將舉辦「一帶一路」研討會，加強與國際合作，而今年2月他率團訪問中東以來，不少來自中東的投資者對在港投資表現出濃厚興趣；又稱東盟、中亞、東歐，非洲等經濟體都是本港潛在生意伙伴，本港將繼續做香港最擅長的事，連通世界、推動國家和世界發展。