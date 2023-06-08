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港聞

港聞二

洋中撿缸中養 盼碎塊變珊海

【明報專訊】香港海洋生態價值高，有多達84種石珊瑚，佔全球所知種類一成，惟城市發展令珊瑚覆蓋率急降。世界自然基金會（WWF）香港分會本月與中大珊瑚學院合作，展開「珊海無盡」大型珊瑚保育計劃，目標3年內在吐露港一帶將至少1000塊掉落的珊瑚碎塊育養，再放回海中，拯救本港海洋生態。

中大生命科學學院研究助理教授暨珊瑚學院創辦人崔佩怡周一受訪時表示，翻查文獻，吐露港扯𢃇排一帶的珊瑚覆蓋率曾高達八成，但1980年代初新市鎮建成污染內港水質，嚴重破壞海洋生態系統，雖然政府及後推出水質改善計劃，但現時扯𢃇排珊瑚覆蓋率仍僅2%。

吐露港發展損水質

珊瑚覆蓋率八成降至2%

WWF將與珊瑚學院把瀕死珊瑚碎塊帶回海下灣海洋生物中心育養，待生長至合適大小，再移植赤門海峽北岸一帶海域，並定時監察珊瑚移植後的情况。WWF亦會協助學院作珊瑚有性繁殖。

目前，由學院研究人員移植、在實驗室人工受精成為珊瑚幼苗後再作育養的珊瑚，在扯𢃇排有九成存活率，珊瑚群亦吸引海馬及蝴蝶魚等海洋生物重歸水域。崔佩怡表示有性繁殖會增加基因多樣性，提高珊瑚面對環境變化的適應力。WWF海洋保育項目經理蘇隽彥稱，跟中大合作是「全面且長遠的珊瑚保育，不單能拯救現有珊瑚，連未來的也能拯救」。

蘇稱要保護珊瑚，便要確保水質不受污染，故會爭取在2030年前將香港目前僅5%被劃為或擬議為海洋保護區（MPA）的水域擴至30%。

相關字詞﹕世界自然基金會香港分會 吐露港 珊瑚 珊瑚保護者

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