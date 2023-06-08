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禁令下周一審 《榮光》下載大增 湯家驊：下載暫未見風險 供歌者無禁令亦或涉煽動

【明報專訊】律政司周一入稟高院申請禁制令，禁止公眾以任何方式傳播歌曲《願榮光歸香港》（下稱《榮光》），包括旋律、歌詞或任何改編版本，具意圖違反《港區國安法》。司法機構網頁顯示，案件將於下周一（12日）展開指示聆訊，預料會處理禁制令申請。另外，政府前日公布入稟禁歌後，網上音樂平台各版本的《榮光》下載量大增，昨日包攬蘋果iTunes香港搜尋的排行榜十大中的9首。行會成員兼資深大律師湯家驊認為，暫見不到下載有違法風險，但歌曲提供者屬「明顯有意圖將歌曲分發」，即使禁制令未批出，仍可能干犯《刑事罪行條例》煽動罪。

司法機構網頁顯示，律政司就《榮光》申請禁制令，高院將於下周一下午2時半進行指示聆訊，由法官陳嘉信審理，預計需時15分鐘。

當局申請禁制令及尚待法庭排期處理禁制令期間，不少人下載《榮光》，蘋果公司音樂平台iTunes截至昨晚9時，在香港搜尋的下載排行榜首十位有9首均為不同版本的《榮光》，本地歌手姜濤的Dummy則排第11位。

湯家驊向本報表示，暫看不到下載者有觸犯現有法例風險。他說，《港區國安法》分裂國家罪須涉及有組織及非法行為，煽動罪則需有意圖煽動他人，達到法例所指的「非法目的」，單憑下載行為難以構成上述罪行。至於歌曲提供者，他認為屬「明顯有意圖將歌曲分發」，有可能干犯《刑事罪行條例》煽動罪，不過入罪前提是有證據證明犯罪意圖。

湯家驊昨在商台《在晴朗的一天出發》回應有質疑為何在《港區國安法》生效下仍要申請禁制令，他稱兩者功能不同，前者是懲處違法行為、就違法訂立準則，後者是防止違法。他形容禁制令針對的是歌曲背後宣揚的意識，稱《榮光》在2019年廣泛宣揚，「背後意識與港獨一致，甚至是推動港獨的象徵」。

倘海外發布 湯認執法難

湯承認倘歌曲發布者身在海外，執法有困難，但「非完全不可能」，因各國有司法互助機制執行刑事通緝；在民事層面，禁制令有可能得到外國法庭認許或幫助執行，但與國安有關的禁制令是否可能被外國法庭執行及認可，則沒有先例。

葉劉指僅限歌 無關言論自由

行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀認為禁制令與限制言論自由無關，僅限有關歌曲，法庭亦早已裁定相關煽動字眼。全國僑聯副主席盧文端昨日出席活動後回應記者提問時表示，國安法生效後《榮光》仍流傳是「非常不適合」，贊同律政司今次行動。

相關字詞﹕律政司 司法機構 港區國安法 願榮光歸香港

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