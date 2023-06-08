偷「落單警」頭盔 被告疑發假誓騙綜援

另被告襲落單警 二人罪成囚4至5月

被告張家培（25歲，升降機技工）被控在西洋菜南街近豉油街企圖襲擊警員34731，另一被告方智勇（40歲，報稱物理治療助理）則被控偷竊一個警察頭盔。

裁判官先就張家培判刑，指案發時為反修例事件高峰期，被告企圖襲警的行為，致相關警員須擎槍示意，情節不輕，且被告無特殊減刑因素，判囚5個月。至於方智勇的判刑，裁判官指警員頭盔是衝突中保護頭部的重要裝備，被盜後有落入針對警方者手上、用於衝突中的風險。

有和勝和精神病背景 官着律政司跟進

裁判官續稱，方智勇會見感化官時不坦白交代個人背景，他聲稱現為香港都會大學綜合治療師課程學生及醫管局員工，但校方及局方均核實無相關紀錄。方智勇有精神病紀錄，早年為和勝和成員，有管理賣淫場所案底，現領取綜援維生，裁判官認為背景不良，亦無悔意，判囚4個月。方智勇於宣判後申請保釋等候上訴，獲准以2萬元及不得離港等條件保釋外出。

【案件編號：WKCC 662/22】

（反修例風暴）