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港聞

港聞二

女侍應涉公眾地方拍裸露片被捕

【明報專訊】一名40歲女侍應自去年起於公眾地方拍攝裸露照片及影片，其後上載至社交平台。警方經調查後以涉嫌「發布淫褻及不雅物品」和「猥褻裸露身體」拘捕她，並檢獲120條裸露影片及照片，她獲准保釋候查。

檢120條影片照片 社交網傳閱遭舉報

觀塘警區科技罪案調查組主管鄧智成表示，警方上周六（3日）收到市民舉報，指瀏覽社交平台期間，發現4張淫褻照片，顯示一名女子於觀塘海濱長廊露胸及私密部位。警方發現該女子自去年7月起開始於社交平台發布超過120條於商舖、郊野公園、交通工具、酒店、餐廳及街頭等地方拍攝的裸露影片及照片，其後鎖定該社交帳戶持有人身分，前日（6日）下午拘捕一名40歲中國籍女子，她報稱任職餐廳侍應。

警方相信案件不涉及金錢交易，只為滿足私慾。警方指該女子將相關照片及影片上載至社交平台，任由公眾傳閱，對年輕人及兒童造成心智影響。

根據《刑事罪行條例》第148條，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見的情况下，猥褻暴露其身體任何部分，即屬違法，一經定罪，可罰款2000元及監禁6個月。根據《淫褻及不雅物品管制條例》第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論該人知道物品為淫褻物品與否，均屬違法；一經定罪，最高可罰款100萬元及監禁3年。

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