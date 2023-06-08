警越權案表證成立 上司：曾着下屬留意涉案事件 期望收風

【明報專訊】油尖警區反黑組的警署警長及警員涉嫌越權，訛稱駐守秀茂坪區，以索取三合會傷人案的閉路電視錄像，兩人否認「在公職中行為失當」罪，昨在觀塘裁判法院續審。兩人的上司供稱，若有案件涉及反黑組才會接觸的人，他們有可能會收集情報。裁判官裁定表證成立，兩被告不作供亦不傳證人，案件將於8月23日結案陳辭。兩被告前天不理會保安，經職員通道離開法院，而昨日則於數名男子陪同下由正門步出，記者上前拍攝，其間有人叫「又影呀？」本報正向司法機構及警方查詢有關情况。
被告前日職員通道離開 昨用正門
被告為警署警長沈志明（41歲）及警員楊卓麟（35歲）。兩人的上司、時任反黑組督察Singh Giman Deep供稱，為防範三合會的同類復仇事件，他們會以不同方法蒐集情報，向負責案件的警隊了解。Singh指出，若反黑組認為有重要資料，或涉及他們認識的人物，可能主動接觸那些人取得情報，聯絡事主、途人等。
Singh的上司、時任總督察湯淦維作供稱，涉事的九龍灣三合會傷人案不屬油尖警區，但他通知下屬留意事態發展，以防在油尖區發生復仇事件。湯預期屬下的反黑組警員「收風」，平時工作時和黑社會成員交談，並蒐集情報。湯表示，傷人案事主「肥啟」所屬的三合會社團有在油尖區活動。
稱基於保密 收風指令不互通
湯又同意，其他區份的警隊不會知道他向下屬傳達的指令，基於保密原則，湯不期望警員與他人透露，不會「周圍同人講」。
控方在庭上讀出第二份承認事實，負責傷人案的秀茂坪區督察譚浩然確認，被告曾展示的文件並非由秀茂坪調查隊發出，上面寫有的編號不屬傷人案，文件看似由「Peter Ng」簽發，但隊內沒有此人。文件亦檢驗出首被告的指模。