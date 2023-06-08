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港聞

港聞二

休班警偷巴士乘客背包 囚7月半 官斥非常愚蠢

【明報專訊】26歲休班警去年在一輛通宵巴士上，趁另一名乘客熟睡時取去其背包，盜去總值2.7萬元財物，並且七度盜用物主的八達通卡消費。他昨日於屯門裁判法院承認5項盜竊罪。辯方求情表示，被告在警隊年資不高，「唔係話日日掛住警徽就好神聖……始終會受一啲誘惑」；惟裁判官斥責被告「非常愚蠢」，行為有損警隊的公信力，最終判處監禁7個月兩星期，並頒令被告就未能尋回的財物，向物主賠償1.9萬元。

辯方求情指年資不高

「始終會受一啲誘惑」

辯方求情稱，被告黎柏鴻（26歲）於2016年離開學堂加入警隊，年資不高，「未受到嚴格鍛煉和訓練，以克制自己」。此外，辯方又呈上多封同袍所撰寫的求情信，以證明被告品格、工作表現良好，是一名「好巿民」。

辯方續指出，被告犯案時受酒精影響，故一時萌生貪念而偷竊，其行為亦令父母蒙羞，更失去在警隊的工作。辯方強調被告已有悔意，願意補償物主的損失，望法庭考慮非監禁式的刑罰。暫委裁判官鄭潤聰聽罷，即指出會判處即時監禁。

官：警應知鏡頭處處

盜用八達通即揭發

鄭官判刑時斥被告趁物主熟睡時「乘人之危」盜走背包，有損巿民對警隊的信心；另外，被告身為警員，應知道在公眾地方設有不少閉路電視鏡頭，而且使用物主的八達通卡更會令他即時被揭發，他因此失去警隊工作是「咎由自取」。鄭官最終判他監禁7個月兩星期。

被告承認案情指出，物主於去年11月26日凌晨在銅鑼灣喝酒後，乘搭駛往天水圍的N969城巴，再轉乘的士回家，其後發現遺失一個背包。同日早上，天水圍天盛苑的保安員通知他在一個花槽中找到他的背包，但發現袋內的手提電腦、iPad、Switch、現金、八達通卡等財物已不翼而飛。

閉路電視拍攝到被告在上述巴士上取走事主的背包，下車後乘搭的士到天盛苑，並在花槽附近翻找袋內的物品，隨後拿着手提電腦離開。翌日，被告又被拍攝到共7次用物主的八達通卡消費，涉款約778元。被告最終被捕，警方在其住所僅搜出屬於物主的iPad、鍵盤、一張八達通卡及22個口罩。

【案件編號：TMCC 656/23】

相關字詞﹕屯門裁判法院 偷竊 巴士 休班警

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