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港聞

港聞二

涉姦女兒教改口供脫罪 父祖母叔叔加刑再入獄 原刑滿獲釋 改囚6至9年半

【明報專訊】疑遭父親強姦的少女原本要出庭作證，惟開審前被母親帶往深圳，返港後有親屬叫她「詐傻扮懵」，少女最終改口供令父親脫罪。涉案親屬早前被裁定串謀妨礙司法公正等罪成入獄，其中父親、祖母和叔叔不服定罪上訴，律政司另向3人提出刑期覆核。上訴庭昨駁回被告上訴，但批准刑期覆核，涉案父親加刑至監禁9年半，祖母和叔叔改囚6年。

被告定罪上訴被駁回

少女X的父親被裁定串謀妨礙司法公正和「作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為」共兩罪成立，原審判囚6年6個月，本月初刑滿獲釋。祖母和叔叔則就串謀妨礙司法公正罪囚4年9個月，分別於去年3至4月出獄。3人昨經過上訴庭加刑後，須再度入獄。

針對刑期覆核，控方指3人就串謀妨礙司法公正罪的刑期過輕，考慮本案嚴重前所未見，涉及一班親屬干擾未成年少女作供，原審法官李運騰應該採納7年為量刑基準，而父親的總刑期應增至9年。控方強調，父親原本被控兩度強姦和五度非禮女兒X，是性質嚴重的亂倫事件，涉及重大公眾利益，一旦罪成或判囚12年或以上；但他以「始作俑者」的角色提議X在案件開審前離港，干擾案件的司法程序，使自己脫罪獲益，應該承受阻嚇刑罰。

官：串謀令強姦案「無疾而終」

還押時犯案罪加一等

辯方則指各人的原審刑期恰當，例如原審法官考慮父親在強姦案還押460多日，所以減免妨礙司法公正案的刑期，屬合理運用酌情權。法官潘敏琦聽畢質疑，任何人在另案保釋期間再犯案，已是罪加一等，父親在還押時指示家人游說X改口供，「佢以一己之力，夾埋D3（第三被告，即涉案祖母）、D4（第四被告，即涉案叔叔）嘅力量，令單案無疾而終，仲想獲得原本個單嘅扣減？佢一手造成㗎喎」。潘官又指法庭當初拒絕父親擔保，是為免他干擾控方證人，「想避免佢做嘅嘢，佢𠵱家都做埋」。

至於其餘兩人，控方指涉案祖母向X贈送小禮物，叫X作供時「扮跌親個腦」，叔叔就提議X化濃妝上庭，驅使X作出有利父親的供辭，明顯持續地妨礙司法公正。辯方表示，祖母年老多病，叔叔只是愚昧信任親人，二人在案中角色輕微。法官彭偉昌反駁，根據同類型案例，向證人提供小恩小惠已經是扭曲法治。

針對定罪上訴，辯方投訴控方在原審結案陳辭偏頗，例如引述X供稱父親是「所謂嘅爸爸」，或令陪審團對父親產生負面觀感，影響審訊公平。上訴庭最終駁回3人的上訴，同時批准律政司刑期覆核，將於半年內頒判辭。

【案件編號：CAAR13/21】

相關字詞﹕上訴庭 刑期覆核 親屬 妨礙司法公正

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