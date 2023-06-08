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港聞

港聞二

假綁架騙「贖金」 女子囚3年半

【明報專訊】現年24歲女子2021年與他人串謀訛稱19歲女學生被綁架，要求女生身處內地的父親交出2000萬元贖金。女子早前被裁定一項串謀詐騙罪成，昨在區域法院被判監3年半。法官引述案例稱，電話騙案比街頭騙案更嚴重，批評被告行騙時理直氣壯、不斷麻醉自己，庭上解釋時亦「振振有詞」，難以接受她重犯可能低的說法。

求情稱「卒仔」一時愚蠢

辯方求情稱，被告胡詠心不涉跨境犯罪，她在案中只屬「步兵」、「卒仔」，且案發時無太多社會經驗，一時愚蠢犯案。

法官李慶年判刑指出，本案加刑因素在於涉及的犯罪集團成員超過4人，計劃周詳，團伙因騙取事主金錢不果，轉而更改計劃，以假綁架方式勒索事主父親；被告負責租賃寫字樓，在工作室每天不斷致電他人搜尋受害者，亦向事主展示假國際刑警證件，以令事主就範。

李官認為，事件對事主兩父女造成精神困擾，事主其後才得知她在影片裸體的情况遭擷取，劉父則因得知女兒「被綁架」感驚慄。李官重申不接納被告受威迫才成為「特派員」，認為她是自願、貪圖快錢犯案，若非警方迅速確認事主地點，恐怕匪徒會得逞；加上被告毫無悔意，李官最終以監禁3年9個月為量刑基準，因被告背景良好減刑3個月，判囚3年半。

官不信納受威迫

根據案情，2021年9月事主接獲「公安」來電指她涉洗黑錢、需配合調查，包括要在視像通話期間脫去衣服比對有否疑犯特徵和交出58萬元，事主有脫衣但無交錢。事主其後依「劉健」指示現身，被告向她自稱中國公安女特工，她到達酒店後不得與外界接觸，團伙同日再勒索事主父親。被告在審訊中辯稱自己也是電騙受害者，若不聽從指令會被捉回北京受審，調查其父母。

【案件編號：DCCC 194/22】

相關字詞﹕區域法院 串謀詐騙 電話騙案

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