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誘貸款握6000人資料 「低息」電騙黨21人被捕

【明報專訊】警方前日起一連兩日行動，搗破尖沙嘴一個低息貸款電騙集團的「電話中心」基地，拘捕21人，涉及至少24宗低息貸款騙案，涉款逾300萬元。警方檢獲大量載有受害人資料的名單，估計潛在受害人多達6000名。

涉至少24宗 騙逾300萬元

警方近日發現有黑幫背景的詐騙集團假冒銀行及財務公司職員，以「cold call」（隨機致電）形式致電市民，聲稱可提供低利率及優厚條件誘使借貸，但要求事主先交出保證金作資產證明，集團收取保證金便告失聯，貸款亦無兌現。

黑幫背景 租2000呎基地

警方稱，調查後鎖定該詐騙集團，發現集團租用一個約2000平方呎的尖沙嘴商業單位建立「電話中心」基地，十多名成員負責密集打出詐騙電話。警方以涉嫌串謀詐騙拘捕21人，包括集團主腦及骨幹，18男3女被捕人介乎18至61歲，調查發現他們有三合會背景，主腦與骨幹相識，下線成員由主腦或骨幹介紹加入。

警方在該單位檢獲數十部手機、百多份借貸人申請表、一些講稿，及大量載有受害人姓名、電話、地址等資料的紙張。講稿針對個別事主的年齡、職業、財務狀况量身訂做，以令對方更易上當。另外，警方在其中一個主腦的寓所檢獲公司支票簿、印章、3輛名貴房車及一些名貴手袋等。東九龍總區重案組高級督察李嘉偉表示，集團分工仔細，主腦負責租用辦公室作電話中心，同時招募下線成員；骨幹成員負責管理詐騙中心，並準備講稿予下線；下線則負責致電詐騙。

講稿針對年齡職業財况

警方相信集團至少牽涉24宗低息貸款騙案，案發日為去年9月至今年6月，受害人介乎33至66歲，損失介乎3000元至30萬元，總損失金額逾300萬元。

警方數據顯示，本港去年錄得1386宗低息貸款騙案，涉款約1.5億元。今年首季錄得363宗同類案件，較去年同期多97宗，總損失超過3000萬元。東九龍總區重案組情報組主管高級督察謝潔婷呼籲市民申請貸款時切勿掉以輕心，要核實來電者身分，強調銀行及財務公司不會要求客人將金錢轉入第三方戶口。

相關字詞﹕詐騙集團 低息貸款

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