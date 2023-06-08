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港聞二

工會指有地盤暑熱不停工 斥巡查馬虎

【明報專訊】勞工處上月15日推出《預防工作時中暑指引》及工作暑熱警告，香港建造業總工會昨稱，有前線工人反映地盤未跟足指引，又稱工人施工時難以檢查手機，未能得知警告生效。勞工處稱，指引實施首10天已巡查逾1100次，共發出88個警告。

勞處：10日巡1100次 88警告

勞工處回覆本報稱，指引及警告是新事物，理解僱主及僱員需時適應，處方過去數周一直與業界保持聯絡，協助業界制訂合適措施，包括更新業內相關指引，並適時檢討。

港九搭棚同敬工會理事長何炳德稱，指引實施以來，收過數十個來電，均指地盤沒跟足停工指引，其所屬工地至少有7宗在警告生效期間中暑個案。他表示，因要追趕「（興建）每層4日工期」，施工期緊絀，承建商要求「如期交貨」，工人難休息。

工會稱接數十投訴 倡設酷熱期

該工會倡設「酷熱天氣期」，增加施工時間，如延長工期一至兩日，亦建議天文台若預料未來數小時出現高溫，應及早預報。何又斥勞工處巡查馬虎及不頻密，曾有巡查人員沒量度工地溫度。

稱開工難知生效 指數不符實

香港建造業總工會理事長黃平稱，前線工人只能靠天文台軟件及通訊群組得知警告生效，但他們施工時難以檢查手機，地盤信號亦不穩。他又指，天文台僅在雙魚河、京士柏設「暑熱指數」監測站，未能反映各區地盤實况，倡增加「暑熱指數」監測站。另外，該會職安主任劉志文稱工序有時限，工人難依足指引停工，如水泥添加劑效力時間短，「唞完，（添加劑）過晒期，就有一渣廢料要清」。

該會副理事長趙建強批評警告生效期短，上周五（2日）更曾出現「三掛三落」，前線人員無所適從。他續指，指引側重户外工作，惟室內工種如油漆、喉管、裝修等，同需承受高溫。勞工處回應稱，指引也適用於一些室內環境。至於勞工處早前稱兩年後將檢討指引，工會促當局改為「一年一檢」。

上周六黃色工作暑熱警告生效期間，中大有工人工作時疑中暑身亡。工會透露，死者公司前日已與家屬開會討論恩恤安排，惟需等待解剖報告才可進一步跟進。

相關字詞﹕勞工處 預防工作時中暑指引 建造業總工會 中暑 工作暑熱警告

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