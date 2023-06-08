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涉受僱收騙款 前區議員被捕 一周9電騙 王進洋索老婦「保釋金」被揭發

【明報專訊】警方周一（5日）拘捕一名28歲本地男子，涉嫌與一周內9宗「猜猜我是誰」電話騙案有關，負責上門收款及指示他人收款，涉及騙款97萬。據了解，涉案男子為前離島區議員王進洋。他被暫控「以欺騙手段取得財產」罪，今日上午在觀塘裁判法院提堂。

涉款97萬 事主均長者

觀塘警區刑事部署理總督察吳銘鋒表示，警方5月30日接獲一名90歲老婦報案，指收到不明來歷電話，對方訛稱其兒子被捕，需要30萬保釋金，事主不虞有詐，同日將30萬現金交予上門收款男子，事後與家人商量揭發事件。警方及後於6月5日在將軍澳警區處理欠交罰款案時，發現一名28歲王姓男子與騙案有關，相信他為上門收款者，將之拘捕。行動中檢獲一部手提電話。

警指日薪千元 後成「上線」

警方調查發現，男子另涉及5月29日至6月5日的8宗「猜猜我是誰」騙案，事主介乎71至93歲，合共涉款67萬元，男子在其中一案負責指示「下線」收錢。吳銘鋒指出，詐騙集團自5月中至6月初活躍，在社交平台以日薪1000至1500元請人上門「收數」，案中男子原屬「收數」者，後來一併安排他人收款。吳稱，犯罪集團選在人煙稠密的公眾地方或商場洗手間收款，避開警方調查，集團利用老人家關心、緊張子女的心犯案。據了解，部分長者將「棺材本」藏於家中而非銀行，集團正針對這些可即時取款的長者。

2019年勝周浩鼎 宣誓無效DQ

據了解，被捕人為前離島區議員王進洋。翻查資料，王進洋2019年擊敗民建聯周浩鼎當選區議員，2020年曾表示「不會服務支持《基本法》23條立法的市民求助」，被廉署調查，2021年10月因宣誓無效被取消議員資格（DQ）。據其社交媒體表示，他曾於2022年6月11日懷疑使用他人的電子針卡截圖供警方截查，涉嫌誤導警務人員被捕。

警方呼籲，如懷疑遇電話騙案，緊記「收線、核實及求助」，亦可透過警方「防騙試伏器」檢查可疑電話號碼及致電防騙易熱線18222。警方又指，相同犯案手法日趨嚴重，即使角色僅為收取金錢，判刑時亦為加刑因素。

相關字詞﹕王進洋 猜猜我是誰 騙案 電話騙案

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