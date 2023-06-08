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華員會加薪期望降至4.65%

【明報專訊】行政會議通過公務員加薪方案，建議中、低層公務員均加薪4.65%，高級公務員加薪2.87%，多個公務員工會表示失望。公務員事務局長楊何蓓茵昨會見職方代表，早前要求劃一加薪5.1%的華員會會長利葵燕會後表示，考慮到政府財赤及經濟未完全復蘇，調低要求至各級公務員一致加薪4.65%，冀激勵士氣。

楊何蓓茵昨早在政府總部會見公務員職方代表，利葵燕會後表示，向政府反建議維持中、低層公務員加幅，高級公務員加幅則調升至4.65%。她稱公務員疫情期間與政府「共苦」，盼經濟復蘇時當局亦可與公務員「同甘」以激勵士氣。紀律部隊評議會則認為，過往加薪幅度落後於薪趨指標對公務員造成負面影響，失望政府未考慮此因素，冀當局顧及士氣，酌情加薪若干百分比。

有工會憂高層思變 有滿意加幅

特區政府公務人員聯會主席李方冲在港台節目《千禧年代》表示，對加薪幅度未及5%失望，認為去年政府沒跟隨薪趨指標，降低最終加幅，惟今年跟從指標未作相應調整。他認為中、低層加幅具競爭力，不過高層加幅或會令部分人思變。第一標準薪級公務員評議會主席林進鴻則對加幅滿意，認為中、低層公務員加幅已高於消費物價指數增幅。

行會召集人葉劉淑儀認為，公務員加薪方案按照機制處理，結果恰當。她重申薪酬趨勢調查是獨立進行，考慮一籃子因素，不存在追回以往加幅。

相關字詞﹕楊何蓓茵 公務員加薪

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