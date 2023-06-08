蔡玉玲：要彰顯新聞自由 應更助傳媒查冊

不認同李家超說法 應反思拘控有否問題

蔡玉玲稱，現時傳媒無法到入境處就出生和婚姻資料查冊，公司註冊處查冊亦非顯示所有資料，土地註冊處查冊則要聲明確保不會違反《個人私隱條例》，查冊安排不同，留下很大詮釋空間，認為行政當局應明確發出信息，只要新聞工作者合理查冊及使用相關資料，應毋須擔憂法律風險。她稱，開放社會中資訊流通不應只限於傳媒，查冊安排應秉承信息自由精神，從寬處理，認為可在批准查冊後再看有無不正當使用。

對於李家超就判決的說法，蔡形容聽到時「哽耳」，不能假設所有被告都有精力、時間及資源，就一宗瑣碎、罰款6000元及無案底的案件上訴至終院，「呢單案畀錢嘅係納稅人」，當局應從中反省，由她被警方拘捕至律政司決定檢控的過程中有否出現問題。

蔡玉玲自被捕到上訴得直歷時30個月，她提及過程中許多好友對她堅持上訴是在支持及心痛兩種情緒拉扯，笑言幾乎沒朋友強烈支持上訴。至於前僱主香港電台，她感謝部分前同事的支持及鼓勵，而港台從未以機構身分或有任何管理層公開支持她，亦從他人口中得知部分管理層的言論，一些話語令她感覺「我先係要承擔錯誤嘅人」，她已無收聽收看港台節目。