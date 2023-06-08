下個5年23萬伙公營屋 前土供成員料影響有限

本研社：何時動工未知數 須交代影響

本土研究社成員黃肇鴻認為，發展局數字顯示，粉嶺高球場建屋項目是下一個5年房屋供應的重要項目，即使政府檢討後規模未有大幅縮減，落成時間勢必推遲，按政府日前公布，即使城規會通過用地改劃為「未決定用途」，之後仍要研究一年修改樓宇佈局及密度，預計2024年底向環保署長交報告，若獲批仍需再啟動改劃程序，何時獲批及動工是未知數。他認為，政府須向公眾交代高球場項目最新進展對整體本港房屋供應有何影響，若該項目縮減規模，有否其他項目可追回下一個5年的公營房屋供應量。

前土地供應專責小組成員劉振江認為，本港未來10年房屋供應是「頭輕尾重」，下一個5年供應較多，高球場項目若推遲一兩年落成，仍可趕及下一個5年內提供公營房屋單位。他又稱近年本港人口增長放緩，輪候公屋平均時間回落，料高球場項目即使出現變化，對整體房屋供應影響有限。