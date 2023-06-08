「難承諾高球場建1.2萬伙」 甯漢豪：不能漠視環評 前土供成員料降至8000

政府計劃在粉嶺高球場建屋1.2萬伙，並以此規模向環諮會及城規會闖關，該項目環評報告上月獲環保署長有條件通過。政府本周一公布，規劃署向城規會建議將擬議發展用地暫時劃為「未決定用途」，惹來各界關注計劃是否有變。

甯稱建屋初心不變 會爭分奪秒

甯漢豪昨在立法會就事件首度開腔，解釋政府在粉嶺高球場部分土地建屋初心不變，但在環評程序下政府被要求檢視該項目佈局及密度，認為不能漠視環評程序，未完成檢討便盲目要求城規會批准該處為高密度房屋用途，故認為建議將擬議發展用地暫時劃為「未決定用途」地帶，是專業地跟進在環評程序收到的意見。

甯強調，未曾放棄高球場建屋計劃，但難承諾能否保持1.2萬伙，「客觀條件話畀我哋聽係未必做到，如果我今日空口同大家承諾我哋一樣做到，就等同我話唔需要理會環評程序」。至於時間表，她稱政府需檢視建屋佈局，難免影響落成時間，但會爭分奪秒，「希望追回一些時間，能夠追就追」。

劉振江：原計劃人口密度遠超附近屋邨

前土地供應專責小組成員劉振江表示，政府2017年向土供組稱研究推算高球場可供應4600伙，後來調高至約1.2萬伙，容納3.36萬人，即每平方米0.42人，密度明顯較鄰近的祥龍圍邨（每平方米0.17人）及清河邨（每平方米0.22人）高。他預計政府檢討高球場發展規模後，伙數介乎4600伙與1.2萬伙之間，即約8000伙；又說該項目即使減少約4000個單位，對下一個5年公營房屋供應影響有限（見另稿）。

葉劉：政府推「高球外交」 應檢視收回否

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀認為政府應檢視收回高球場用地的決定。她稱收地後需勘察、設計等工作，或需時10年，質疑未能在短期內解決房屋問題。葉太提到，高球場地對本港國際地位重要，包括沙特阿美10月來港辦賽，政府正進行「高球外交」，強調保留用地非單為高球會員利益，盼當局全盤考慮。

黃碧如料有措施確保目標

房委會資助房屋小組主席黃碧如關注粉嶺高球場建屋計劃最新進展，而《施政報告》及《長遠房屋策略周年進度報告》均提及政府已覓得足夠土地，提供36萬伙公營房屋，較目標還要多，相信當局如有調整會向房委會交代，並有措施確保建屋量及改善平均輪候公屋時間目標不受影響。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，任何調整都一定不能影響到公營房屋供應量，亦不能令公屋單位建成時間受到拖延。

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