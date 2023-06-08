「難承諾高球場建1.2萬伙」 甯漢豪：不能漠視環評 前土供成員料降至8000

【明報專訊】規劃署日前向城規會申請將計劃興建的粉嶺高球場部分用地暫修訂為「未決定用途」地帶，令建屋計劃有變。發展局長甯漢豪昨否認「褪軚」，強調政府未曾放棄高球場建屋計劃，只是在尊重法定環評程序下需檢視發展項目佈局和密度，故暫時建議用地為「未決定用途」。甯漢豪期望社會以「同一把尺」看待事件，不應因高球場的「特別爭議」而漠視環評程序，而估計客觀條件是未必能承諾1.2萬伙建屋量不變。有測量師認為，現時1.2萬伙的方案密度太高，預料檢討後建屋量會下調三分之一至約8000伙。
政府計劃在粉嶺高球場建屋1.2萬伙，並以此規模向環諮會及城規會闖關，該項目環評報告上月獲環保署長有條件通過。政府本周一公布，規劃署向城規會建議將擬議發展用地暫時劃為「未決定用途」，惹來各界關注計劃是否有變。
甯稱建屋初心不變 會爭分奪秒
甯漢豪昨在立法會就事件首度開腔，解釋政府在粉嶺高球場部分土地建屋初心不變，但在環評程序下政府被要求檢視該項目佈局及密度，認為不能漠視環評程序，未完成檢討便盲目要求城規會批准該處為高密度房屋用途，故認為建議將擬議發展用地暫時劃為「未決定用途」地帶，是專業地跟進在環評程序收到的意見。
甯強調，未曾放棄高球場建屋計劃，但難承諾能否保持1.2萬伙，「客觀條件話畀我哋聽係未必做到，如果我今日空口同大家承諾我哋一樣做到，就等同我話唔需要理會環評程序」。至於時間表，她稱政府需檢視建屋佈局，難免影響落成時間，但會爭分奪秒，「希望追回一些時間，能夠追就追」。
劉振江：原計劃人口密度遠超附近屋邨
前土地供應專責小組成員劉振江表示，政府2017年向土供組稱研究推算高球場可供應4600伙，後來調高至約1.2萬伙，容納3.36萬人，即每平方米0.42人，密度明顯較鄰近的祥龍圍邨（每平方米0.17人）及清河邨（每平方米0.22人）高。他預計政府檢討高球場發展規模後，伙數介乎4600伙與1.2萬伙之間，即約8000伙；又說該項目即使減少約4000個單位，對下一個5年公營房屋供應影響有限（見另稿）。
葉劉：政府推「高球外交」 應檢視收回否
行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀認為政府應檢視收回高球場用地的決定。她稱收地後需勘察、設計等工作，或需時10年，質疑未能在短期內解決房屋問題。葉太提到，高球場地對本港國際地位重要，包括沙特阿美10月來港辦賽，政府正進行「高球外交」，強調保留用地非單為高球會員利益，盼當局全盤考慮。
黃碧如料有措施確保目標
房委會資助房屋小組主席黃碧如關注粉嶺高球場建屋計劃最新進展，而《施政報告》及《長遠房屋策略周年進度報告》均提及政府已覓得足夠土地，提供36萬伙公營房屋，較目標還要多，相信當局如有調整會向房委會交代，並有措施確保建屋量及改善平均輪候公屋時間目標不受影響。
立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，任何調整都一定不能影響到公營房屋供應量，亦不能令公屋單位建成時間受到拖延。
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