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院舍修例通過 議員倡補貼裝修符面積新規

【明報專訊】政府提出《2022年院舍法例（雜項修訂）條例草案》提升院舍質素，包括提高住客最低人均樓面面積至9.5平方米、提高護士等最低人手規定等，立法會昨三讀通過。有議員擔憂修例後部分中小型院舍未能應付裝修費以符合新規定甚至倒閉，建議政府提供補貼。安老業關注護理人手仍短缺，政府須循加強本地培訓和輸入外勞着手，助業界應付新修例人手要求。

條例本月16日刊憲，大部分新規定將於刊憲後首個周年日、即2024年6月16日起實施。修例涵蓋調高住客最低人均樓面面積、加強對院舍營辦人問責、引入院舍主管註冊制度等（部分見表）。

調高最低人均樓面面積方面，高度照顧院舍需在8年過渡期由6.5平方米增至9.5平方米。至於提高最低人手，以多於60住客的高度照顧院舍為例，每天最少有8小時同時有不少於一名護士及一名保健員當值，2028年6月16日生效。

狄志遠：只達最低可接受標準

多名議員支持修例，社福界狄志遠認為修例只達「最低可接受的改善標準」，遠未及保障院舍長者獲得有尊嚴晚年生活條件，期望日後再提升人均面積，包括制定牀位及共用空間最低面積。他認為修例是助提升院舍服務質素，但非淘汰院舍，政府責無旁貸並需支援中小型院舍過渡今次轉型。

勞聯指欠培訓 局方：擴供應

民建聯李世榮認同修例能令院友獲優質服務，但擔憂部分中小型院舍缺乏裝修資金應付提升新人均面積要求甚至要倒閉，建議政府向院舍提供補貼。勞聯周小松希望修例後有助院舍改善質素，但關注修例後院舍人手問題，質疑政府未有加強本地培訓，反於本月推出院舍輸入護理員特別計劃，擴展至容許津院輸入外勞，擔心長遠做法影響本地護理員薪酬待遇。

勞福局長孫玉菡表示，將推行多項加強人手培訓及供應措施，包括本月19日推出院舍輸入護理員特別計劃、下半年啓動院舍康健服務人手檢討，醫衛局亦計劃修例為合資格非本地培訓護士在港執業開闢新途徑，擴大院舍護士供應，政府有信心能為業界提供充足人手供應以符合新要求。

稱改善買位 助院舍穩收入

多名議員建議政府補貼中小型院舍以助符合人均面積新規定。孫玉菡稱會繼續通過改善買位計劃、長者院舍照顧服務券計劃等，讓符合新要求私院有較穩定收入，這比直接用公帑資助及補助更符合善用公帑原則，社署會與未符合要求院舍保持溝通和提供專業建議。

安老服務協會主席陳志育向本報表示，修例已討論多時，政府已因應業界關注而調整，包括就增加人手和人均面積新規定設過渡期，認為安排合理，強調社會需進步和提升院舍質素。他關注安老和護理人手在市場仍短缺，政府須循加強本地培訓和輸入外勞着手，助業界解決人手問題和應付新要求。

相關字詞﹕修例 院舍

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