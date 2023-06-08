局方：聯合塌燈將究承辦商 議員：加人監督本末倒置

【明報專訊】聯合醫院今年2月發生手術燈塌下傷人事故，醫管局除委派獨立專家調查，早前已要求承辦商提交調查報告。醫管局行政總裁高拔陞昨透露，專家調查結果及原廠承辦商報告均顯示維修過程不符標準，局方將根據合約條款啟動法律程序，追究承辦商責任。有立法會議員稱，承辦商原有最大責任提供合格服務，形容增派人手和資源監督承辦商屬「本末倒置」，建議局方若不滿承辦商表現，應盡快解約，並要為合約條款「加辣」，如承辦商表現不符預期應罰款以懲。
高拔陞昨日在記者會稱，對聯合醫院手術燈承辦商的表現「非常不滿」，局方將按照合約條款追究法律責任，若發現其他承辦商的表現不理想，亦會按同一方式跟進。
伙理大實時監察石屎
此外，醫管局亦將引入科技系統協助檢查醫院設施和樓宇勘探等。醫管局策略發展總監程偉權稱，局方正與理工大學土木工程學系合作，應用該學系研發的「壓電陶瓷傳感器」、「探地雷射」等，實時和定期監察建築物天花或地磚下石屎情况，但詳情仍需與相關教授商議。
陳凱欣倡設罰款機制
立法會議員陳凱欣認為，醫管局花費向承辦商採購維修工程時，承辦商有最大責任提供優質和合標準的維修保養服務，形容現時增派人手和資源監督承辦商的做法「本末倒置」。她建議，醫管局應設立懲罰機制，若承辦商的表現不符預期，應繳交罰款，以增阻嚇力。
關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌指出，醫管局有最終責任向病人提供安全的治療環境，由局方增派人手監管承辦商做法雖「有些諷刺」，但亦只能無奈接受。