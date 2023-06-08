醫局驗樓倡內部自理 加人監督保養儀器 無時間表未提如何吸才 議員對成效有保留

稱內部人員多責任感強 自驗更佳

「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」就加強醫療儀器保養維修、設施保養維修、內外傳訊3方面，向醫管局提出23項建議（見表）。委員會主席溫文儀稱，醫管局逾半建築樓齡逾30年，惟醫院長期維持極高使用量，拖慢樓宇檢查進度，建議改用內部員工檢驗。

曾跌石屎處廁所舊樓半年一檢

溫文儀解釋，外判樓宇勘察顧問團隊只有約20至30人，醫管局則有740名「設施管理人員」，加上員工當醫院「自己屋企咁」，責任感較強，亦更了解何處風險較高，認為由局方自行負責樓宇安全檢查更到位。委員會另建議對曾發生石屎剝落、易滲水地方如廁所，以及老舊樓宇等加密檢查，至少要「每6個月一檢」。醫管局行政總裁高拔陞稱，局方會於各醫院成立「醫院安全委員會」，盼加強監督醫院安全事宜，提升病人及員工安全。

聯合醫院手術燈塌下事故，令外界關注保養承辦商質素。委員會報告建議，醫管局醫學工程人員應按程序、在場監督承辦商保養維修工作。高拔陞指出，醫療儀器涉及較複雜技術，必須透過承辦商提供相關服務，局方過往亦以為原廠或外判商「好可靠」，但上述事故反映局方有責任做好監察。

醫學工程人員遠遜私院 倡翻倍

溫文儀稱，現時各醫院平均每日33至34次醫療儀器維修保養，工作量大，建議日後集中由醫管局總辦事處處理採購以騰空聯網人手監督，並須增加相關人員人手。他提到公立醫院醫學工程人員比私家醫院「少好多」，估計要增聘一倍才能追上私院水平。醫管局回覆查詢稱該局現有15名醫學工程師。

被問到各項建議有否落實時間表，高拔陞重申局方重視員工及病人安全，希望盡快開展，惟人手編制和招聘需時。他承認，各行業均人手短缺，搶人才非易事，又稱會同時利用科技減輕同事工作量。

陳凱欣認為，醫管局未有交代須額外聘請多少員工負責相關工作、落實時間表等，對檢討成效、各項意見是否可行有質疑。她補充，委員會的建議需時處理，惟現時公院病房「每日都有好多病人瞓喺度」，認為醫管局應有短期措施盡快提升醫院安全性，如提高員工樓宇安全知識以達「全民皆兵」等。