大灣區GBA專題：AlipayHK用戶6月起可深圳掃碼搭車

明報記者 龍彩霞

AlipayHK表示為方便港深兩地公共交通出行，AlipayHK聯合深圳市交通運輸局、內地支付寶、深圳通有限公司（深圳通）等，升級港深交通支付相互認證功能。在6月1日接入深圳通旗下的所有公共巴士，AlipayHK用戶可於深圳所有公共交通工具掃碼乘車，用戶只需於AlipayHK的應用中心點擊「更多」，揀選「跨境專區」，並進入「公共交通跨境乘車碼」，再選擇「深圳通」後按照指示完成開通。日後上車時向掃描器掃描相應的「跨境乘車碼」，即可以港幣按優惠匯率完成支付車資。至於深圳地鐵，以及廣州、中山及佛山公共巴士，用戶只需在「跨境乘車碼」中，揀選相應目的地並完成開通便可使用，用戶亦可隨時於「乘車碼」內查詢相關交易紀錄。

掃描相應地區「跨境乘車碼」

AlipayHK用戶只要在該App按入跨境乘車碼頁面，將地點切換至深圳，就能直接掃碼乘車，不用重新綁定內地手機號碼等。同時，深圳市民使用「深圳通」App或「支付寶」App，將乘車碼頁面地點切換至香港，領取「香港乘車碼」後，即可掃碼乘坐香港公交港鐵（機場快線除外），乘車費用將按實時匯率價格結算。

車費實時匯價結算 毋須提前兌換

螞蟻集團、支付寶中國區域營運中心華南區出行行業總監林鍾傑介紹，在香港，除了乘公交、坐港鐵、搭小輪可用支付寶外，支付寶還可以在AlipayHK合作的超過九成的本港商戶掃碼支付，同時還打通了預約打疫苗服務。在深圳，香港人同樣可以在所有貼有「支付寶」或者「Alipay+」標誌的店舖使用AlipayHK付款。當然AlipayHK是香港的系統，而內地版支付寶是屬於中國內地的系統。AlipayHK現時於內地亦可在部分商戶中消費使用，只要在內地商戶見到「Alipay+」或「支付寶」的標誌，即表示可於內地使用AlipayHK消費，主流便利店、餐廳食肆及部分酒店已支援AlipayHK消費。但如果想在內地通行無阻，則選用內地版支付寶會較為適合。AlipayHK用戶在使用系統付款時會即時更新外幣匯率，使用AlipayHK跨境交易時，人民幣消費會自動變成以港幣結算，毋須提前兌換外幣及沒有任何兌換上的手續費，消費後可在Alipay+內的「匯率換算」查閱。

申內地電話號碼 應具實名入網證明

另外，近年內地已接近完全電子付款，申請不少服務時都需要有一個中國的電話號碼方能登記，又例如美團、滴滴出行App亦要求有一個內地的電話號碼作登記。

不過，原來就算有一個一卡兩號服務的中國電話號碼，都有可能在申請某些服務時不成功。究竟怎樣選擇有保證的一卡兩號服務？

其實，最重要是要有「實名內地號碼入網證明書」，這個證明書可以令中國政府確定這號碼不是用家詐騙的「假電話」，有這證明書的電話號碼，才能在中國申請銀行戶口等服務。要取得這類證明書，須在內地出示回鄉證實名認證，而擁有一卡兩號服務的中國電話號碼用戶，雖然可以在香港及內地收發短訊（SMS），但因為不少服務如銀行等，有一些驗證及回覆都是要經SMS，如果只能收SMS但不能回覆，都未夠全面。

至於「港車北上」計劃，現只接受網上遞交申請，申請人需透過「港車北上」指定網站遞交申請及相關證明文件，有關申請由兩地政府共同審批。運輸署收到申請後會根據提交資料作初步審批，內地部門收到申請後亦會審核，並會以申請時提供的電郵或內地手機短訊通知申請人審批情况及跟進所需手續。

收到通知後，申請人可透過「港車北上」指定網站的連結，前往內地「港車北上管理服務系統」查詢申請情况，以及上載「符合國家規定的機動車交通事故責任強制保險」 （即「機動車交通事故責任強制保險」（「交強險」）或「等效先認」保險），有關開立內地「港車北上管理服務系統」戶口的詳情將稍後公布。

港車北上前須買交強險

「港車北上」的車輛檢驗將由中國檢驗有限公司負責。香港私家車進入內地前，車主除了需要擁有香港車保，亦必須購買交強險，即內地的第三者保險，以賠償保險人受保車輛在發生交通意外時的人身傷亡或財產損失責任。粵港政府同意於今年6月1日上午9時開始接受合資格的香港私家車申請「港車北上」，並於今年7月1日凌晨零時起開始讓已獲批的香港私家車，經港珠澳大橋往來香港與廣東省。

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