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港聞

港聞二

反黑警涉越權案 上司：沒派被告查 期望下屬蒐情報

【明報專訊】油尖旺區反黑組的警署警長及警員涉嫌越權，訛稱駐守秀茂坪區，以索取一宗三合會傷人案的閉路電視錄像。兩人否認「在公職中行為失當」罪，案件昨在觀塘裁判法院續審。兩名被告的上司出庭作供稱，他沒指派兩人到場調查，但其他地區有可能再次發生三合會事件，引致在油尖旺區「覆桌、復仇」，故期望下屬蒐集情報。

被告為警署警長沈志明（41歲）及警員楊卓麟（35歲）。港大專業進修學院九龍東分校的保安杜少保（音譯）供稱，案發的2021年11月18日，次被告進入保安室，杜要求他出示警察委任證，對方僅「揚一揚」證件，杜未能看見其名字。杜續稱，次被告表示欲翻看閉路電視片段，寫下警員編號等資料並表明駐秀茂坪區及屬東九龍，杜記錄後讓他查看片段，首被告則留在門外。次被告約10分鐘後離開，稱如有需要才儲存片段。

杜在辯方盤問下稱，事後已扔掉次被告寫下資料的紙張，未能判斷有否寫錯。杜重申，次被告展示證件及寫下編號，因此覺得他是警察。

涉案傷者為前坐館

東九龍重案組的警署警長鄭禮賢供稱，他同日帶隊到九龍灣調查涉事的臨利街傷人案。鄭在興發冰室用膳時碰見首被告與另一男子，兩人望向附近閉路電視鏡頭後隨即離開。鄭表示，當時只有東九龍反黑組和重案組調查該案，涉案傷者為三合會社團「和安樂」前坐館「肥啟」。辯方提出，鄭未能代表其他部門回答其工作時需要什麼資料等；鄭同意。

兩名被告的印度裔上司、時任油尖旺區反黑組督察Singh Giman Deep供稱，當日他休假，無指示兩人到九龍灣調查，不過其他地區的三合會事件可能引致在油尖旺區「覆桌、復仇」，故他期望下屬蒐集情報。他又說，除非接獲另一警隊要求，否則警員不會越區調查；總督察曾透過他吩咐隊員留意事件，警員行動有時保密。案件今續。

【案件編號：KTCC1464/22】

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