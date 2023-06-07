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港聞

港聞二

李家超：改進車牌查冊 審視其他部門

【明報專訊】終審法院裁定港台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲車牌查冊案上訴得直並撤銷定罪，特首李家超昨日回應時承諾，運輸署、運輸及物流局和律政司會詳細研究判辭，改進車牌查冊程序和指引，其他部門類似的查冊程序「亦會按住同樣的精神去審視，睇吓邊方面需要作出改進」。他強調裁決反映法治精神，政府會按法律行事。政府消息稱，在尊重法庭裁決下，傾向在車牌查冊及同類登記冊引入方法容許傳媒查冊，其中方法可能要求查冊者申報其記者身分及傳媒機構，以防止濫用，並保障私隱。

消息：或要求申報記者身分

蔡玉玲向本報回應李家超說法稱，終院判辭提及憲法保障言論及新聞自由，認為應放寬車牌及其他查冊安排，不應排除為真誠報道查冊的新聞工作者，而應給予便利。她擔心雖然當局檢視查冊程序，但最終似公司登記冊僅提供部分資料，認為是「反其道而行」。前私隱專員黃繼兒向本報稱，雖然各登記冊目的不同，但根據終院裁決，可開放、廣義地詮釋，容許真誠為新聞自由及公共利益的新聞工作者查閱各登記冊。

蔡玉玲：

憂似公司查冊僅供部分資料

撇除選民登記冊，目前多個常用公共登記冊均無特別接納以新聞用途容許傳媒查冊，以入境處管理出生及婚姻登記為例，傳媒須申報與資料當事人關係、查冊目的和用途，由處方考慮是否批准。

本報向運輸署查詢會否暫時容許傳媒查冊及修訂查冊申請表，至截稿前未有回覆。公司註冊處及土地註冊處分別稱，會審視查冊程序和指引；入境處稱無補充。

終院在判辭稱，蔡案不涉及與訟人查閱目的是否正當，但判辭提到，署方考慮「其他有關交通及運輸的事宜」，無理由排除真誠的新聞調查工作。

多名學者稱，終院判辭不直接約束其他公共登記冊，但認為可採用今次案件的類似方式詮釋。港大新聞與傳媒研究中心講師Sharron Fast說，裁決表明局限「其他有關交通及運輸的事宜」的解讀，而非裁定運輸署長權力或行使問題，但終院在裁決中提及有不止一種方法解讀法例，對日後同類情况有幫助。中大法律學院副教授Stuart Hargreaves說，法庭應會採用相似方式詮釋不同公共登記冊，雖然言論自由或新聞用途並非「王牌」，但要限制這些權力必須有正當理據。

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