明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

腦幹死亡個案少 港病人絕望等待 醫生倡「心臟死亡者」也可捐器官

【明報專訊】近年器官捐贈數字呈跌勢，其中肝臟捐贈個案由2010年約100宗跌至去年的29宗。本港現時只接受腦幹細胞死亡者捐贈器官，瑪麗醫院肝膽胰外科及肝臟移植榮譽顧問醫生黃楚琳透露，正探討擴展至接受心臟死亡者捐贈器官是否可行，冀短期內落實。香港器官移植基金會創會主席何繼良認為，推動相關政策前應確保社會對心臟死亡有充分理解和認知，避免市民產生「不應該有的負面反應」。

今年暫14宗捐肝 現64病人輪候

黃楚琳昨稱，近年肝臟捐贈個案「少得好厲害」，截至本周一（5日），本港今年僅14宗個案，涉9個遺體捐贈肝和5個活體肝，而醫管局目前有64名病人輪候換肝。

推行前公眾需充分了解心臟死亡

現時醫學界對死亡有不同定義，其中「腦幹死亡者」的腦中央系統失去功能，但心臟血液循環未受損，器官短時間內仍可正常運作；「心臟死亡者」的心臟則停止跳動，其器官會因缺血及氧氣供應迅速衰竭。香港器官捐贈行動組召集人兼腎科專科醫生周嘉歡解釋，心臟死亡者若捐器官，事前需額外的醫療程序，包括在心臟開始停頓時，利用機器「養器官」或利用藥物維持血壓，保持血液有足夠含氧量供應器官，確保移植後器官能正常運作。

現時香港只接受「腦幹死亡者」捐贈肝、腎等器官，「心臟死亡者」只能捐眼角膜、皮膚等組織，惟中國內地、美國及歐洲多國都採納腦幹死亡或心臟死亡的器官捐贈。周嘉歡稱，本港平均每年只有100多名病人接受腦幹死亡測試，涉及中風、腦創傷、缺氧及原發性腦瘤4類患者，「其餘九成死者不會因腦幹死亡離世」。

4類患者會腦幹死亡 約佔一成

黃楚琳昨透露，團隊及醫管局正密切研究，冀不久將來可將器官捐贈準則擴展至心臟死亡。她指香港已有相應技術和機制，但仍須處理法律、心臟死亡定義等細節。她提到部分海外國家有約半數捐贈肝來自心臟死亡者，冀擴展標準初期本港每年可多5至10宗遺體肝捐贈個案，待技術成熟後再多五成至一倍。

同樣是腎病科專科醫生的何繼良指出，為保持器官質素，各地有不同方法減少心臟死亡者捐出的器官缺氧時間，如利用機器為器官供氧等。他說，各國將遺體器官捐贈擴展至心臟死亡者時，均面對民眾質疑，例如醫護會否為摘取器官而放棄救治病人、如何確保器官質素等。

何繼良指本港醫療道德非常高，認為不會出現上述問題，但同意本港推動政策前應確保社會對心臟死亡有充分認知。據他理解，港府暫未為擴展器官捐贈定義「開綠燈」，料難短期內落實。

上 / 下一篇新聞

前土供成員：憂高球場棄建屋 前環諮委員：去年已倡改佈局
前土供成員：憂高球場棄建屋 前環諮委員：去年已倡改佈局
鄉議局倡丙崗村建屋 同規模「料較高球場快」
鄉議局倡丙崗村建屋 同規模「料較高球場快」
國安警拘6人 涉在押者探監師
國安警拘6人 涉在押者探監師
新田科技城諮詢 深圳展覽
新田科技城諮詢 深圳展覽
教學助理猝死 醫生料流感致心肌炎 當日如常上班無異樣 上周曾肌肉痛求醫
教學助理猝死 醫生料流感致心肌炎 當日如常上班無異樣 上周曾肌肉痛求醫
母涉焗斃3童控謀殺 有鄰居徹夜難眠擬搬走
母涉焗斃3童控謀殺 有鄰居徹夜難眠擬搬走
涉網上鼓勵隨機斬人男子被捕
涉網上鼓勵隨機斬人男子被捕
「因應政府建議」 民研不發布六四調查
「因應政府建議」 民研不發布六四調查
旅遊展下周開鑼 內地展商較疫前增1.5倍
旅遊展下周開鑼 內地展商較疫前增1.5倍
加薪2.87%跟薪趨 高級公僕「極失望」 工會倡劃一加5% 政府今晤職方
加薪2.87%跟薪趨 高級公僕「極失望」 工會倡劃一加5% 政府今晤職方
醫療券擬下月准夫妻共用
醫療券擬下月准夫妻共用
指原審錯誤引導陪審 許金山獲准終極上訴
指原審錯誤引導陪審 許金山獲准終極上訴
12港人喬映瑜擬認3罪續還押 明年1月答辯
12港人喬映瑜擬認3罪續還押 明年1月答辯
警涉反修例期間呃4.6萬OT 控公職失當
警涉反修例期間呃4.6萬OT 控公職失當
社工主力跟進社區精神病者 難應付較嚴重個案 兼輔導醫療角色 業界倡培訓臨牀社工
社工主力跟進社區精神病者 難應付較嚴重個案 兼輔導醫療角色 業界倡培訓臨牀社工
專家倡階梯支援分程度 按病情集中資源助患者
專家倡階梯支援分程度 按病情集中資源助患者
大量撤登記 李家超：似黑暴顏色革命
大量撤登記 李家超：似黑暴顏色革命
大灣區GBA新聞：無障礙出行漸受重視 「滴滴」穗深推專業網約車
大灣區GBA新聞：無障礙出行漸受重視 「滴滴」穗深推專業網約車
大灣區GBA新聞：全線撤深圳 跨半世紀許留山全國剩數間
大灣區GBA新聞：全線撤深圳 跨半世紀許留山全國剩數間
李家超：改進車牌查冊 審視其他部門
李家超：改進車牌查冊 審視其他部門
反黑警涉越權案 上司：沒派被告查 期望下屬蒐情報
反黑警涉越權案 上司：沒派被告查 期望下屬蒐情報
巴士大欖撞吊臂車 車長被困1小時
巴士大欖撞吊臂車 車長被困1小時
【Emily】調查：66%不達標 33%肥胖 唔夠運動 兒童多怪天氣差功課忙
【Emily】調查：66%不達標 33%肥胖 唔夠運動 兒童多怪天氣差功課忙
【Emily】豐膳蜜蜜餸支援獨居長者 自助機攞餐
【Emily】豐膳蜜蜜餸支援獨居長者 自助機攞餐
【Emily】迪園首非華裔親善大使 年底卸任喊不捨
【Emily】迪園首非華裔親善大使 年底卸任喊不捨
【Emily】區會修例 議員「睇唔明」中文條文
【Emily】區會修例 議員「睇唔明」中文條文
【Emily】政府今年5000實習位 包括海外經貿辦
【Emily】政府今年5000實習位 包括海外經貿辦
【Emily】預產期7月 林琳BB提早出世
【Emily】預產期7月 林琳BB提早出世