腦幹死亡個案少 港病人絕望等待 醫生倡「心臟死亡者」也可捐器官

今年暫14宗捐肝 現64病人輪候

黃楚琳昨稱，近年肝臟捐贈個案「少得好厲害」，截至本周一（5日），本港今年僅14宗個案，涉9個遺體捐贈肝和5個活體肝，而醫管局目前有64名病人輪候換肝。

推行前公眾需充分了解心臟死亡

現時醫學界對死亡有不同定義，其中「腦幹死亡者」的腦中央系統失去功能，但心臟血液循環未受損，器官短時間內仍可正常運作；「心臟死亡者」的心臟則停止跳動，其器官會因缺血及氧氣供應迅速衰竭。香港器官捐贈行動組召集人兼腎科專科醫生周嘉歡解釋，心臟死亡者若捐器官，事前需額外的醫療程序，包括在心臟開始停頓時，利用機器「養器官」或利用藥物維持血壓，保持血液有足夠含氧量供應器官，確保移植後器官能正常運作。

現時香港只接受「腦幹死亡者」捐贈肝、腎等器官，「心臟死亡者」只能捐眼角膜、皮膚等組織，惟中國內地、美國及歐洲多國都採納腦幹死亡或心臟死亡的器官捐贈。周嘉歡稱，本港平均每年只有100多名病人接受腦幹死亡測試，涉及中風、腦創傷、缺氧及原發性腦瘤4類患者，「其餘九成死者不會因腦幹死亡離世」。

4類患者會腦幹死亡 約佔一成

黃楚琳昨透露，團隊及醫管局正密切研究，冀不久將來可將器官捐贈準則擴展至心臟死亡。她指香港已有相應技術和機制，但仍須處理法律、心臟死亡定義等細節。她提到部分海外國家有約半數捐贈肝來自心臟死亡者，冀擴展標準初期本港每年可多5至10宗遺體肝捐贈個案，待技術成熟後再多五成至一倍。

同樣是腎病科專科醫生的何繼良指出，為保持器官質素，各地有不同方法減少心臟死亡者捐出的器官缺氧時間，如利用機器為器官供氧等。他說，各國將遺體器官捐贈擴展至心臟死亡者時，均面對民眾質疑，例如醫護會否為摘取器官而放棄救治病人、如何確保器官質素等。

何繼良指本港醫療道德非常高，認為不會出現上述問題，但同意本港推動政策前應確保社會對心臟死亡有充分認知。據他理解，港府暫未為擴展器官捐贈定義「開綠燈」，料難短期內落實。