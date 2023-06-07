專家倡階梯支援分程度 按病情集中資源助患者

港各層均人手短缺 恐低層病者惡化

階梯支援模式（Stepped Care Model）2011年由兩名學者在英國提出，其後獲英、澳、加等國政府或社福機構採納及演變。澳洲衛生署文件指出，階梯支援能針對精神病患者個人需要，按病情升級或降級，從而獲得最符合所需的支援及服務，善用系統有限的人力和資源。

陳友凱稱，階梯支援模式可理解成一個三角形模式（見圖），底層牽涉輕微病人數量最多，故服務提供者亦最多，但其資格未必需要很專業，然後按病人病情及風險上升，參與的服務提供者資歷和能力也相應增加。他認為在本港有限資源下，長遠可仿效這模式。

至於臨牀社工及情緒輔導員等角色，他稱是屬階梯中層，負責跟進中度患者；但他關注本港精神科醫護、心理學家、社工、職業治療師等均缺人，若階梯每一層資源都不足，不但無法發揮效用，更會得不償失；按一般理解，若梯級底層資源不足，會令愈來愈多輕微病人病情惡化，病人湧至上層爭資源，惟實際會令惡化病人滯留在低層，沒機會獲所需支援。