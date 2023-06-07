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港聞二

專家倡階梯支援分程度 按病情集中資源助患者

【明報專訊】英國及澳洲等地均採取精神健康「階梯支援模式」，按病情嚴重程度劃分，提供不同層級的協助及治療，頂層是最嚴重及高危精神病患者，須住院接受跨專業團隊治療，愈低層的病人所需醫療服務愈簡單。精神健康諮詢委員會委員、港大醫學院精神醫學系講座教授陳友凱認為，階梯支援是最理想管理模式，按風險明確訂立支援配套，長遠值得仿效，惟關注本港各類人手都短缺，當病情輕的人得不到足夠支援會「卡」在低層，無法獲較高層次支援。

港各層均人手短缺 恐低層病者惡化

階梯支援模式（Stepped Care Model）2011年由兩名學者在英國提出，其後獲英、澳、加等國政府或社福機構採納及演變。澳洲衛生署文件指出，階梯支援能針對精神病患者個人需要，按病情升級或降級，從而獲得最符合所需的支援及服務，善用系統有限的人力和資源。

陳友凱稱，階梯支援模式可理解成一個三角形模式（見圖），底層牽涉輕微病人數量最多，故服務提供者亦最多，但其資格未必需要很專業，然後按病人病情及風險上升，參與的服務提供者資歷和能力也相應增加。他認為在本港有限資源下，長遠可仿效這模式。

至於臨牀社工及情緒輔導員等角色，他稱是屬階梯中層，負責跟進中度患者；但他關注本港精神科醫護、心理學家、社工、職業治療師等均缺人，若階梯每一層資源都不足，不但無法發揮效用，更會得不償失；按一般理解，若梯級底層資源不足，會令愈來愈多輕微病人病情惡化，病人湧至上層爭資源，惟實際會令惡化病人滯留在低層，沒機會獲所需支援。

相關字詞﹕陳友凱 精神病患 階梯支援模式 精神健康諮詢委員會 精神健康

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