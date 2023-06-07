指原審錯誤引導陪審 許金山獲准終極上訴

瑜伽球不見氣塞

上訴方：涉佐證許不在場

上訴人許金山被控於2015年5月22日謀殺妻子黃秀芬（終年47歲）及次女許儷玲（終年16歲）。許昨日身穿一套深色西裝上庭聽審，聆訊期間一度站立，揚手示意要跟他的法律代表給予指示。

上訴方昨日陳辭時質疑，原審法官就部分事實裁定向陪審團作出引導時出錯，包括上訴方認為許金山案發時有不在場證據，因為有證據推論如果瑜伽球要釋放至車內充滿足夠濃度的一氧化碳，該球被預先放入車內的時間點應為兩名事主開車出發前不久。上訴方稱，許於關鍵時間正在中大授課，並認為法官基於公平審訊下，有責任將辯方案情告訴陪審團。

質疑警不當處理證物

上訴方亦指，處理證物的警員搜查汽車後稱沒有發現瑜伽球的氣塞。上訴方認為，找到氣塞有助推論是誰人將瑜伽球放進車內，該氣塞可能是證物警員處理不當或丟失，加上原審法官錯誤引導陪審團，即如果陪審團接納證物警員證供，就能夠排除是許的次女將瑜伽球放進車內，因為她沒有丟掉氣塞的理由。

律政司同意屬需考慮因素

上訴方認為原審法官未有正確推論引導陪審團，對許構成不公。律政司一方回應稱，氣塞不知所終一事屬其中一項要考慮的因素。終院3名法官聽取雙方陳辭後，就原審法官對氣塞之指引的爭議，批准定罪上訴許可。

【案件編號：FAMC 24/22】