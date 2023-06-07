醫療券擬下月准夫妻共用

用後短訊實時通知雙方

立法會文件顯示，配偶共用醫療券原則之一是盡量方便長者，毋須預先申請。根據初步設計，長者及配偶在雙方同意下，當任何一方使用醫療券，兩人一同親身到訪醫療服務提供者，並出示身分證及申報婚姻狀况作登記，雙方戶口即會在電腦系統上連結，直至任何一方提出書面請求退出。戶口連結後，當其中一方戶口餘額耗盡，即可使用配偶餘額。另外，醫衛局擬藉此推出一系列措施，包括引入電子同意書取代紙本及增設電話短訊通知等。

至於「醫療券獎賞先導計劃」，當長者使用至少1000元醫療券於預防疾病和管理健康等特定基層醫療用途後，500元獎賞將自動發放至其戶口作同樣用途。立法會文件列出指定用途清單（見表），該計劃擬配合本年第四季推出的「慢性疾病共同治理計劃」一併推出。

彭鴻昌表示，政府當年推出醫療券除了希望將病人導向私營市場，亦冀促進基層醫療發展，形容特定基層醫療用途涵蓋慢性治理、慢病共治計劃等，屬於將有關計劃帶回初衷。他建議日後可視乎獎金使用情况，適時調整獎勵金額，以鼓勵更多長者使用相關服務。