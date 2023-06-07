加薪2.87%跟薪趨 高級公僕「極失望」 工會倡劃一加5% 政府今晤職方

中低層4.65% 追溯至今年4月

楊何蓓茵表示，高層及中層公務員的加幅跟隨薪酬趨勢淨指標，低層公務員加幅亦採取以往「低跟中」的做法，與中層的建議加薪幅度看齊。首長級公務員的加薪幅度建議亦跟隨高級公務員加幅，即2.87%。

楊何蓓茵稱，行會考慮本港經濟正在復蘇，同時政府財政儲備下降兼有赤字，加上外圍環境不確定，最終得出有關加薪方案。她強調，公務員每年薪酬調整均不涉及滾存去年未加薪的「差額」，而且薪酬調整機制目標「從來都唔係追通脹」，亦相信加入公務員隊伍者不止考慮薪酬，亦會考慮其他因素。

稱財政赤字外圍環境不定

楊何蓓茵：從非追通脹

根據薪酬趨勢調查委員會上月公布的公務員薪酬趨勢調查初步結果，扣除遞增薪額後，高、中、低層公務員薪酬趨勢淨指標分別為2.87%、4.65%、4.5%。

總商會：明顯高於通脹預測

香港總商會總裁梁兆基昨日回應記者提問稱，行會通過的公務員薪金加幅，明顯高於總商會對今年通脹的預測，中及低層公務員尤甚，認為在現時勞工市場緊絀下，政府為維持公務員職系的吸引力以確保公共服務，加幅稍高於通脹是「無可厚非」。

香港高級公務員協會對加薪幅度表示極度失望，認為政府未有充分考慮高級公務員士氣及職方對薪酬調整的要求，漠視高級公務員在過去對政府及市民服務的付出。政府人員協會認為加幅可接受，但期望政府調整為劃一加薪5%，以進一步修復及提升公務員士氣，特別是高級公務員。

勞聯對公務員薪酬調整幅度表示接受，但認為政府仍未充分考慮公務員士氣，建議政府改善公務員福利以挽留人才。